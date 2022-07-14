Vào 3 ngày cuối tuần (15/7 - 17/7), Thần Tài cứu 3 con giáp khỏi cảnh nghèo, tiền vàng tới tấp, phúc khí căng tràn

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 08:55

Trong thời gian 3 ngày cuối tuần, những con giáp này vượt qua khó khăn, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng lên thấy rõ.

Tuổi Dần

Sau bao ngày vất vả khổ sở, “ủ mưu” tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài trong 3 ngày cuối tuần này. Thời gian này, chẳng những xui xẻo xua tan, họa phá tài tan biến mà bản mệnh còn đón được cát tinh trợ mệnh, thu nhập tăng lên.
Thứ Tài sẽ mang đến những cơ may bất ngờ mà chính con giáp này cũng không thể tưởng tượng được. Bản mệnh chỉ cần nhanh tay nắm bắt thời cơ là có thể có được nguồn thu nhập khá lý tưởng. Những chú Hổ hãy cố gắng để nắm bắt vận may ấy. 

Vào 3 ngày cuối tuần (15/7 - 17/7), Thần Tài cứu 3 con giáp khỏi cảnh nghèo, tiền vàng tới tấp, phúc khí căng tràn - Ảnh 1
Sau bao ngày vất vả khổ sở, “ủ mưu” tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài trong 3 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, đúng 3 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp. Tuy vận trình vẫn còn tiềm tàng nhiều biến động nhưng sự xuất hiện của quý nhân mà mọi chuyện cũng đỡ đi phần nào hung hiểm.

Bản mệnh có năng lực lại được quý nhân mang may mắn về giúp sức nên mưu sự dễ thành. Công việc gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, hứa hẹn mang tới những thành công mới trên con đường sự nghiệp cho những chú Trâu, việc lớn việc nhỏ đều giành được kết quả xứng đáng.

Vào 3 ngày cuối tuần (15/7 - 17/7), Thần Tài cứu 3 con giáp khỏi cảnh nghèo, tiền vàng tới tấp, phúc khí căng tràn - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, đúng 3 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong thời gian 3 ngày cuối tuần khá tốt. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, bạn sẽ sớm thu được trái ngọt trong sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, thời gian này, người tuổi Hợi nhận được khoản tiền thưởng khá lớn, xứng đáng với công sức phấn đấu của bạn trong suốt những tháng gần đây. Thời điểm này hứa hẹn là giai đoạn nhiều lộc lá, tiền bạc rủng rỉnh với con giáp này.

Vào 3 ngày cuối tuần (15/7 - 17/7), Thần Tài cứu 3 con giáp khỏi cảnh nghèo, tiền vàng tới tấp, phúc khí căng tràn - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Hợi trong thời gian 3 ngày cuối tuần khá tốt. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà

Sau Rằm tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận khí căng tràn, làm ăn khởi phát, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh thăng tiến kể từ ngày Rằm tháng 6 âm lịch. Nếu biết cách tận dụng thời cơ sẽ trở nên giàu có, sống đời thảnh thơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 5 tử vi ngày 14/7 tử vi con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới