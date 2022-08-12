Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8/2022), 3 con giáp tránh được họa gần, vận hạn tránh xa, tiền đồ cất cánh, trúng quả tiền tỷ, giàu sang bát ngát

Tử vi 12 con giáp ghi rõ, người tuổi Thân chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Thân đều gặt hái được nhiều thành công.

Vào 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thân ngày một tăng tiến. Nếu thời gian gần đây, con giáp này gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc thì trong thời gian tới đây, những khó khăn, thất bại lùi dần về phía sau.

2 ngày cuối tuần sắp tới, con giáp tuổi Hợi có tài lộc không ngừng gia tăng, hạnh phúc ngập tràn. Người tuổi này nhận nhiều tin vui trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ nhận tin vui thăng chức sau nhiều nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp chung.

Trong thời gian, Hợi tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt thời điểm này, vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên nhanh chóng. Trong tương lai, những người cầm tinh con Lợn sẽ có hạnh phúc nhân đôi, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều hanh thông, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có bước tiến lớn trong công việc. Nếu thời gian trước, con giáp này gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì từ thời điểm này trở đi, mọi nỗ lực của Dậu cũng được đền đáp.

Người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Dậu có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Con giáp tuổi Dậu được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn buôn bán.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.