Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8/2022), 3 con giáp tránh được họa gần, vận hạn tránh xa, tiền đồ cất cánh, trúng quả tiền tỷ, giàu sang bát ngát

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 08:08

Dưới đây là 3 con giáp tránh được mọi tai ương, đổi vận phát tài, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thân

Vào 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thân ngày một tăng tiến. Nếu thời gian gần đây, con giáp này gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc thì trong thời gian tới đây, những khó khăn, thất bại lùi dần về phía sau.

Tử vi 12 con giáp ghi rõ, người tuổi Thân chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Thân đều gặt hái được nhiều thành công.

Vận thế của người tuổi Thân vào 2 ngày cuối tuần khác hẳn thời gian trước. Con giáp này gặp nhiều may mắn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.

Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8/2022), 3 con giáp tránh được họa gần, vận hạn tránh xa, tiền đồ cất cánh, trúng quả tiền tỷ, giàu sang bát ngát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

2 ngày cuối tuần sắp tới, con giáp tuổi Hợi có tài lộc không ngừng gia tăng, hạnh phúc ngập tràn. Người tuổi này nhận nhiều tin vui trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ nhận tin vui thăng chức sau nhiều nỗ lực, đóng góp cho sự nghiệp chung. 

Trong thời gian, Hợi tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt thời điểm này, vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên nhanh chóng. Trong tương lai, những người cầm tinh con Lợn sẽ có hạnh phúc nhân đôi, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều hanh thông, viên mãn.

Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8/2022), 3 con giáp tránh được họa gần, vận hạn tránh xa, tiền đồ cất cánh, trúng quả tiền tỷ, giàu sang bát ngát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có bước tiến lớn trong công việc. Nếu thời gian trước, con giáp này gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì từ thời điểm này trở đi, mọi nỗ lực của Dậu cũng được đền đáp.

Người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Dậu có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Con giáp tuổi Dậu được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn buôn bán.

Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8/2022), 3 con giáp tránh được họa gần, vận hạn tránh xa, tiền đồ cất cánh, trúng quả tiền tỷ, giàu sang bát ngát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến

3 ngày tới, 3 con giáp này đến ngày đổi vận, rũ bỏ vận xui, tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng