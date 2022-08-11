Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 20:07

3 ngày tới, 3 con giáp này đến ngày đổi vận, rũ bỏ vận xui, tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng đường quan lộ của người tuổi Sửu trong 3 ngày sắp tới sẽ vô cùng rực rỡ, có thể gặt hái được thành công, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời.

Vận thế của Sửu thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Vào 3 ngày tới, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Người tuổi Sửu có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. 

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong 3 ngày sắp tới, tài lộc của người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều.

Thời điểm này, Dậu gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Dậu sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Tuổi Dậu trong thời điểm này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào 3 ngày sắp tới, bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào ào ào như thác đổ, trở thành đại gia là chuyện một sớm, một chiều. Càng về giai đoạn cuối tháng, thì người tuổi Thân càng thăng quan phát tài.

Người tuổi này gặp thiên thời, địa lợi. Cuộc sống của con giáp may mắn này ngày càng suôn sẻ. Thân có cơ may đổi đời, làm gì cũng giàu nhờ có quý nhân nâng đỡ. Vận trình của Thân rất tốt, tháng này người tuổi Thân nhờ vào sự che chở của các sao tốt lành mà năng lực không ngừng thăng tiến.

Người tuổi Thân sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Con giáp này sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Thân sẽ ngày càng giàu sang, cuối năm viên mãn.

Tử vi 3 ngày tới (12/8 - 14/8), 3 con giáp làm đâu trúng đó, tài lộc lên hương, ngập tràn hỷ sự, phúc khí vây quanh, xui rủi tan biến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay (11/8), TOP 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài vận đỏ thắm như son, đứng trên núi tiền, làm 1 lãi 10, giàu sang khó bì

Qua đêm nay (11/8), TOP 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài vận đỏ thắm như son, đứng trên núi tiền, làm 1 lãi 10, giàu sang khó bì

3 con giáp dưới đây cực kì may mắn, đón nhận nhiều tin vui, tiền tài đầy ắp, tài vận vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng