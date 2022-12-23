Vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022 những con giáp bị tiểu nhân gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn: Bản mệnh cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc thì sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 18:15

Vào thời điểm này các mối quan hệ và tài chính của của những con giáp sau sẽ biến động theo chiều hướng tiêu cực. Vì thế, tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác vào các phi vụ đầu tư.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên thận trọng nhiều hơn nếu không sẽ phải trải qua ngày cuối tuần buồn thảm vì đủ chuyện rắc rối bủa vây. Đây là thời điểm hung vận cực lớn đối với bản mệnh. Bạn rất dễ gặp bất lợi trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân. Lại thêm họa tiểu nhân tiềm tàng, chỉ cần bạn có hành động là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, chọc ngoáy không để bạn được an tâm làm việc của mình.

Vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022 những con giáp bị tiểu nhân gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn: Bản mệnh cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc thì sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề đầu tư tài chính cũng không được chủ quan ở thời điểm này. Điềm báo tử vi cho thấy có thể do đặt lòng tin sai chỗ người tuổi Ngọ có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, đâm sau lưng. Vì vậy bản mệnh nên đề cao cảnh giác nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Chuyên gia tử vi cho biết, tuổi Sửu là con giáp xui xẻo trong khung giờ này nên phải đối diện với khó khăn. Bạn liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp, làm việc gì cũng không được ủng hộ nên khó thu được thành quả như ý.

Vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022 những con giáp bị tiểu nhân gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn: Bản mệnh cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc thì sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn nên tin tưởng vào bản thân và học cách bỏ ngoài tai những điều sai trái. Người làm ăn kinh doanh trước mắt vẫn chưa thể thu được một khoản lãi lời ổn định. Bạn nên tiếp tục cố gắng đi theo con đường mà mình đã chọn và nhanh chóng cải thiện những điểm yếu của mình.

Tuổi Tý

Một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong thời gian này là người tuổi Tý. Theo đó, vận trình của tuổi Tý có hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022 những con giáp bị tiểu nhân gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn: Bản mệnh cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc thì sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt. Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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