Vào 11h trưa mai (4/10/2022), 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tầm tay, xây nhà lầu, tậu xe hơi, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 18:05

Vào 11 giờ trưa mai (4/10/2022), những con giáp này có vận trình sự nghiệp vượng lên. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Vào 11h trưa mai (4/10/2022), 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tầm tay, xây nhà lầu, tậu xe hơi, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc.

Vào 11 giờ trưa ngày thứ Ba tuần này (4/10), con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, nào 11 giờ ngày mai (4/10) vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Vào 11h trưa mai (4/10/2022), 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tầm tay, xây nhà lầu, tậu xe hơi, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu - Ảnh 2
Người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Vào 11h trưa mai (4/10/2022), 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tầm tay, xây nhà lầu, tậu xe hơi, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu - Ảnh 3
Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh có thể sinh lời, tiền về đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 11 giờ trưa mai (4/10), con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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