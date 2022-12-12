Vào 10 ngày cuối của năm: 3 con giáp là kẻ 'chiến thắng cuối cùng' của năm 2022, không giàu to cũng nổi tiếng, cầu gì được nấy, có năm 2023 lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt và khá cởi mở. Họ sẽ không bao giờ lợi dụng thành công nhất thời của mình để gây rắc rối cho người khác.

Vào 10 ngày cuối cùng của tháng 12 năm nay, họ nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, đạt được những bước tiến đáng kể. Dù thế nào đi chăng nữa, những người này cũng không phạm quá nhiều sai lầm.

Con giáp này cũng sẽ không khoe khoang tài giỏi của mình trước mặt người khác mà luôn giữ thái độ khiêm tốn và luôn hành xử thận trọng để người khác không phải thất vọng về mình.

Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Vì vậy, khi tháng 12 qua đi, con giáp này có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Tuổi Hợi

Bước vào những ngày cuối năm 2022, tuổi Hợi có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời. Vận trình của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo có thể liên tiếp đón nhận tin vui về tài lộc. Trong công việc, tuổi Hợi có những bước tiến vượt bậc. Bản mệnh có thể ký kết được những bản hợp đồng mới, có giá trị lớn. Lợi nhuận chung tăng lên giúp thu nhập của tuổi Hợi cũng tăng không ngừng.

Không chỉ có con đường tài lộc suôn sẻ, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng rực sáng. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và tiến tới tìm hiểu kỹ hơn. Người có cặp có đôi càng thăm gắn bó, có thể đón nhận thêm nhiều tin vui mới.

Tuổi Tý

Xem tử vi vào 10 ngày cuối của tháng 12/2022, việc có nhiều cát tinh hậu thuẫn mang tới cho người tuổi Tý vận trình tháng Chạp khá thuận lợi. Thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị và giải quyết nhưng cũng nhờ đó, con giáp này cho thấy khả năng tổ chức và sắp xếp vấn đề tài tình của mình.

Được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo. Phong độ của Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được.

Trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, vận trình của 3 con giáp này cực kỳ suôn sẻ, tài lộc ngày một dồi dào, của cải tăng lên không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những sự nghiệp, tài chính của Tý trong tháng cuối năm Nhâm Dần này cũng được dự báo sáng vô cùng. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm sửa đồ dùng cho Tết nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng bởi thời điểm này các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh.

Về phương diện tình cảm, tin vui báo về cho thấy tình cảm hai người sẽ tăng nhiệt nhanh chóng. Có lẽ do không khí tươi vui của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên hai bạn lại càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do Thiên Diêu mang tới.

Phương diện sức khỏe ở mức trung bình. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản, nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!