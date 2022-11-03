“Vận trình thăng tiến” vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) 3 con giáp có tài lộc bao váy, khả năng mua gì trúng đó lên tới 99%.

May mắn vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Dậu làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công

Tiền bạc vào túi ào ào, sống có đức thì cứ mặc sức mà hưởng. Bạn tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được người ta giúp lại hoặc cho quà là điều bình thường. Khi có lộc làm ăn thì nên trích một khoản tiền nhỏ làm việc thiện để tích phước cho mình.

May mắn vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Dậu làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công. Bạn cũng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Đây là thời điểm bạn đang làm việc vô cùng hiệu quả.

Thổ dưỡng Kim đem lại sự cát lành cho đường tình cảm của bản mệnh. Nếu chịu mở lòng, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình. Người nào đang mong chờ tin tức con cái, sinh nở, người thân thì có quyền được hy vọng may mắn đến với mình.

Tuổi Mão

Tử vi vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Dưới ảnh hưởng của cục diện Bán Hợp. Vận trình tài lộc may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) dự báo tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Dưới ảnh hưởng của cục diện Bán Hợp, các mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên thuận hòa và bạn cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cùng họ những vấn đề tại công ty.

Tài vận: Vận trình tài lộc may mắn. Con giáp này được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Bạn không còn phải lo lắng về sự thiếu hụt tài chính như trước đây. Một phần tiền kiếm được bản mệnh có thể dùng để đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không thuận hòa. Ngũ hành xung khắc nên mối quan hệ xảy ra nhiều tranh cãi. Bạn và đối phương luôn đưa ra những quan điểm trái chiều và không ai chịu nhún nhường nên cục diện càng khó cứu vãn.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) người tuổi Thân có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Vận trình của người tuổi Thân rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết vào 9h00 sáng ngày mai (4/11) người tuổi Thân có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Cho dù không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng người tuổi Thân có phương pháp, hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của người tuổi Thân. Bản mệnh chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Vận trình của người tuổi Thân rất tốt. Từ đầu tháng sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn.

Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Thêm nữa, người tuổi Thân tính tình sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Tuổi Thân có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.