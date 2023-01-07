Vận trình thăng hoa, từ 16/12 đến 22/12 âm lịch, 3 con giáp này lắm phúc nhiều lộc, giàu hơn trúng số, làm ăn vượng phát, tay gom bạc tay ôm vàng

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 17:35

Từ 16/12 đến 22/12 âm lịch, 3 con giáo này có lộc nhiều vô số kể, làm gì cũng được hanh thông, đường sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cả đời luôn có cát tinh soi chiếu, vận thế bẩm sinh rất tốt đẹp. Đặc biệt trên con đường phát triển sự nghiệp, con giáp này sẽ luôn có cao nhân dẫn đường chỉ lối đến thành công.

Vận trình thăng hoa, từ 16/12 đến 22/12 âm lịch, 3 con giáp này lắm phúc nhiều lộc, giàu hơn trúng số, làm ăn vượng phát, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 1

Ngoài ra, con giáp này lại có tính cách mạnh mẽ, nhiều hoài bão, luôn cầu thị, cầu tiến để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, sung túc nhất. Chính vì thế, từ 16/12 đến 22/12 âm lịch với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh, người tuổi Thìn sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp cũng như bước chân vào thế giới giàu sang, phú quý.

Tuổi Sửu 

Đứng đầu trong danh sách những con giáp may mắn được Thần Tài gọi tên từ 16/12 đến 22/12 âm lịch không thể không nhắc đến tuổi Sửu. Ngay từ khi bước sang thời điểm năm mới, bản mệnh đã có cơ hội làm giàu bày ra trước mắt. 

Bạn gặt hái được nhiều thành tích ngất ngưởng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, báo hiệu cho một năm đầy khởi sắc, hứa hẹn thành công. Đây cũng là thời điểm tốt để Sửu củng cố vị thế, phát triển sự nghiệp của mình.

Vận trình thăng hoa, từ 16/12 đến 22/12 âm lịch, 3 con giáp này lắm phúc nhiều lộc, giàu hơn trúng số, làm ăn vượng phát, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 2

Khi phong độ đang đứng ở đỉnh cao, không có gì cản trở được Sửu tiến bước vượt bậc. 

Phương diện tài lộc có nguồn thu tăng vọt, lương thưởng rủng rỉnh hơn hẳn. Thế nên dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều rất bận rộn, đem về thành quả xứng đáng. 

Tình cảm có dấu hiệu tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng, nhất là với các cặp đôi đang tìm hiểu nhau thì tình cảm ngày càng thắm thiết, gắn bó khăng khít. 

Tuổi Dậu

Phương diện tài lộc mở ra trang mới với tuổi Dậu từ 16/12 đến 22/12 âm lịch. Mọi mong cầu, ước muốn của bạn đều được đền đáp xứng đáng. 

Bản mệnh giỏi giang đến mức có thể dựa vào nghề tay trái mà tăng thêm thu nhập cho mình, những cơ hội kiếm tiền liên tiếp bày ra trước mắt bạn; còn chần chừ gì nữa mà không nắm lấy. 

Vận trình thăng hoa, từ 16/12 đến 22/12 âm lịch, 3 con giáp này lắm phúc nhiều lộc, giàu hơn trúng số, làm ăn vượng phát, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 3

Vận khí cát lành giúp bản mệnh làm việc gì cũng trở nên dễ dàng, một khi lập được kế hoạch thì sẽ suôn sẻ đi đến thực hành.

Những ngày cận Tết đang đến, công việc tăng lên gấp bội lần thế nhưng bản mệnh rất hoan hỉ đón nhận, phản ứng linh hoạt, suy nghĩ tích cực mà giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nói đến độ giàu sang nửa đầu năm 2023 này sẽ không thể không nhắc đến 3 con giáp may mắn, làm ăn phát tài, của cải thăng hoa sau đây.

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