Vận mệnh an bài, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp vào 3 ngày 25, 26 và 27/4: Thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài chất như núi, tình cảm thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 13:30

Trong thời gian này, con giáp từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, gặt hái thành tựu. Từ nay hết khó, hết khổ, vươn xa trong sự nghiệp.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng sẽ đón nhận thời gian đầy niềm vui và may mắn. Nếu bạn nắm bắt cơ hội trời cho này một cách triệt để thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phất lên nhanh chóng khiến bạn cũng phải kinh ngạc.

Đặc biệt, những người làm kinh doanh thì đây chính là một năm vô cùng thuận lợi. Những hợp đồng lớn sẽ tự tìm tới với bạn, khiến công việc kinh doanh cứ thế mà thẳng tiến viên mãn.

Với người kinh doanh bình thường, bạn sẽ thu được khối tài sản khổng lồ nhờ những bản hợp đồng béo bở, vận may tài chính cứ liên tục chào đón bạn. Đây là thời điểm tốt để Mùi phất lên, nên hãy nắm bắt cơ hội hiếm có này để phát triển sự nghiệp, cuộc sống thêm phần ấm no hạnh phúc.

Vận mệnh an bài, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp vào 3 ngày 25, 26 và 27/4: Thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài chất như núi, tình cảm thêm bền chặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận khi bước sang tuần mới. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp.

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Dần liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Con giáp hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

Vận mệnh an bài, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp vào 3 ngày 25, 26 và 27/4: Thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài chất như núi, tình cảm thêm bền chặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Vận mệnh an bài, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp vào 3 ngày 25, 26 và 27/4: Thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài chất như núi, tình cảm thêm bền chặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp may mắn, từ 19h ngày 24/4 ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, tay trái gom tiền tài, trúng số đổi đời, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp may mắn, từ 19h ngày 24/4 ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, tay trái gom tiền tài, trúng số đổi đời, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Từ khung giờ này, 3 con giáp ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ, vận đỏ như son, kiếm bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 25/4 tu vi hang ngay bói vui  

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát