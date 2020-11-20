Vận khí xung thiên, 6 con giáp tin vui đến tận cửa, nghìn sự phát, vạn sự hưng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12

Tâm linh - Tử vi 20/11/2020 13:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, vận khí xung thiên tin vui đổ về tận nhà, nghìn sự phát, vạn sự hưng khiến nhiều người hờn đỏ mắt cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Tuổi Hợi

con giap may man 1
Hợi là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận may liên tục kéo đến khiến bạn trở tay không kịp. Bạn có đất dụng võ, tha hồ thể hiện tài năng của mình khiến ai cũng thán phục, trầm trồ. Được cung may mắn Thiên Đức chiếu mệnh nên vận trình của bạn sáng bừng, lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền bạc tiêu hoài không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn, hỷ sự bủa vây trong thời điểm hoàng kim này. Bạn không còn vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Cũng không còn bị ai hãm hại sau lưng, cướp công. Vì vậy hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc này. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón nhiều điều bất cứ đến với mình. Những người tuổi Dần sẽ thoải mái có được những thứ mình cần.

Tuổi Mùi

con giap may man 2
Mùi được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp tự tin, lời nói của bạn có trọng lượng nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Thời điểm này, bạn giữ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tập thể đi lên thăng tiến không ngừng. Mọi việc vào tay bạn đều thăng hoa, rực rỡ, không còn sợ ai cản đường. Kèm theo sự chăm chỉ, nhiệt tình, bạn sẽ có được những thứ mình muốn mà không nhờ vả ai giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, tiền bạc chạm đỉnh, công danh đều viên mãn. Bạn nắm bắt khá nhiều cơ hội tốt trong tay, được cấp trên khen ngợi hết lời. Trong công việc, vị trí của bạn vô cùng vững chắc, được cấp trên đánh giá cao khả năng giải quyết công việc, xử lý những vấn đề khó khăn. Hãy tận dụng hết những cơ hội tốt để vươn lên đổi đời, đổi vận.

Tuổi Dần

Bạn “cá chép hóa Rồng”, lột xác ngoạn mục trở thành người giàu có nhất trong thời điểm này. Công việc của bạn bắt đầu đi vào quỹ đạo, thăng tiến không ngừng. Chuyện tình duyên cũng như ý muốn, tìm được mối duyên lành như ý. Nói chung tình duyên, công việc của bạn đều viên mãn, muốn gì được nấy, không còn lo lắng bất cứ điều gì.

Tuổi Mão

con giap may man 3
Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp bản lĩnh, đánh bay những kẻ chơi xấu mình. Bạn còn có bản lĩnh biến thù thành bạn khiến ai cũng kính nể sát đất. Những người tuổi Mão không còn phải chịu đựng cảnh nghèo khổ, thiếu trước hụt sau như thời gian trước đây. Vì bạn sẽ bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất, hãy tận dụng cơ hội để đổi đời, đổi vận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ Chủ Nhật tuần này đến cuối năm 2020, 5 con giáp này sẽ trở thành ‘nữ thần triệu đô’ hái ra tiền

Từ Chủ Nhật tuần này đến cuối năm 2020, 5 con giáp này sẽ trở thành ‘nữ thần triệu đô’ hái ra tiền

Dưới đây là những con giáp nữ đổi đời, lên hương từ Chủ Nhật tuần này đến cuối năm 2020, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, có thể trở thành nữ đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tự tin tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước