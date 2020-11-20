Vận khí xung thiên, 6 con giáp tin vui đến tận cửa, nghìn sự phát, vạn sự hưng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12

Theo tử vi 12 con giáp, vận may liên tục kéo đến khiến bạn trở tay không kịp. Bạn có đất dụng võ, tha hồ thể hiện tài năng của mình khiến ai cũng thán phục, trầm trồ. Được cung may mắn Thiên Đức chiếu mệnh nên vận trình của bạn sáng bừng, lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền bạc tiêu hoài không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn , hỷ sự bủa vây trong thời điểm hoàng kim này. Bạn không còn vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Cũng không còn bị ai hãm hại sau lưng, cướp công. Vì vậy hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc này. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón nhiều điều bất cứ đến với mình. Những người tuổi Dần sẽ thoải mái có được những thứ mình cần.

Tuổi Mùi

Mùi được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp tự tin, lời nói của bạn có trọng lượng nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Thời điểm này, bạn giữ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tập thể đi lên thăng tiến không ngừng. Mọi việc vào tay bạn đều thăng hoa, rực rỡ, không còn sợ ai cản đường. Kèm theo sự chăm chỉ, nhiệt tình, bạn sẽ có được những thứ mình muốn mà không nhờ vả ai giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, tiền bạc chạm đỉnh, công danh đều viên mãn. Bạn nắm bắt khá nhiều cơ hội tốt trong tay, được cấp trên khen ngợi hết lời. Trong công việc, vị trí của bạn vô cùng vững chắc, được cấp trên đánh giá cao khả năng giải quyết công việc, xử lý những vấn đề khó khăn. Hãy tận dụng hết những cơ hội tốt để vươn lên đổi đời, đổi vận.

Tuổi Dần

Bạn “cá chép hóa Rồng”, lột xác ngoạn mục trở thành người giàu có nhất trong thời điểm này. Công việc của bạn bắt đầu đi vào quỹ đạo, thăng tiến không ngừng. Chuyện tình duyên cũng như ý muốn, tìm được mối duyên lành như ý. Nói chung tình duyên, công việc của bạn đều viên mãn, muốn gì được nấy, không còn lo lắng bất cứ điều gì.

Tuổi Mão

Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp bản lĩnh, đánh bay những kẻ chơi xấu mình. Bạn còn có bản lĩnh biến thù thành bạn khiến ai cũng kính nể sát đất. Những người tuổi Mão không còn phải chịu đựng cảnh nghèo khổ, thiếu trước hụt sau như thời gian trước đây. Vì bạn sẽ bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất, hãy tận dụng cơ hội để đổi đời, đổi vận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm