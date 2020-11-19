7 con giáp làm một tiền đổ về mười, tăng lương ầm ầm đúng vào 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/11/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp giàu có, được hưởng lộc ơn trên ban cho nên cuộc sống vô cùng thoải mái, lương thưởng tăng lên ầm ầm đúng vào 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

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Thìn là con giáp giàu có nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được nhiều tin vui lớn, lương thưởng tăng lên ầm ầm đúng vào 7 ngày tới. Bạn có chí tiến thủ nên vận trình ngày một thăng tiến. Những người tuổi Thìn trong thời điểm này được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp giàu có chuẩn bị hốt hết tài lộc của thiên hạ. Tình tiền của bạn vô cùng viên mãn, muốn gì được nấy không sợ ai cản đường thăng tiến. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Bên cạnh đó cũng không nên nhiệt tình giúp đỡ người khác hết mình mà không quan tâm đến bản thân. Hãy nhớ hoàn thành xong công việc của mình rồi muốn làm gì thì làm để tránh gây họa không đáng có.

Tuổi Mão

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Mão nhận được khá nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, lương thưởng của bạn tăng lên đều đều, tiền đổ về tiêu hoài không hết. Bạn được cấp trên nâng đỡ nên có thể giữ vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên nên chú ý sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến vận trình của mình. Khi có một tâm thế tốt, bạn sẽ giải quyết hết được những khó khăn, khúc mắc xảy ra với mình.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh không chỉ hốt lộc của thiên hạ, bạn còn gánh hết may mắn. Thời điểm này, bạn chỉ ngồi không hưởng lộc lớn trời ban. Tiền bạc, của cải của bạn chất đống thành núi, tiêu hoài không hết. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tuổi Tý

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Tý được Thần Phật ưu ái ban cho lộc khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp hiền lành, chăm chỉ nên được Thần Phật yêu thương, ban cho nhiều lộc lá trong thời điểm này. Bạn không còn sợ ai hãm hại hay cản đường thăng tiến. Bạn có thể một bước lên mây, chạm đến đỉnh cao danh vọng. Hãy chuẩn bị tinh thần ngồi vào chức vụ cao nhất trong thời điểm vàng son này. Chắc chắn bạn sẽ không còn thất vọng.

Tuổi Dần

Dần tha hồ “rót” lộc khủng trời ban vào túi. Bạn tha hồ tiêu tiền, mua sắm thả ga trong 7 ngày tới vì trúng vận may mắn về tiền bạc và tình duyên. Được sao sáng chiếu mệnh nên vận trình của bạn cũng khá hanh thông, thuận lợi hơn bản thân mong muốn. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến, ngỏ lời tỏ tình.

Tuổi Tỵ

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Tỵ có công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên chú ý sức khỏe trong thời điểm này. Công việc của bạn thuận lợi nhưng không có sức khỏe thì cũng bằng con số không. Thế nên hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn để chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Bên cạnh đó cũng nên khiêm tốn khi thành công để không ai xa lánh bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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