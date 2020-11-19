2 tháng cuối năm 2020, 4 con giáp này sa phải chĩnh vàng, túi tiền tràn đầy

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có công việc tiến triển không ngừng, vượng sắc hơn mong đợi. Bạn có nhiều mối quan hệ xã giao trong thời điểm này nên tinh thần được tốt hơn. Không những vậy còn giúp ích cho công việc đang phụ trách ở hiện tại.

Bạn có cơ hội thể hiện tài năng của mình nên được nhiều người yêu mến. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, bạn nhận được khá nhiều tin vui, lộc lá bủa vây. Hãy giữ tinh thần làm việc hết sức mình như thời điểm này để công việc ngày càng thăng tiến hơn.

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn. Bạn có kế hoạch đầu tư vào đâu cũng đạt được thành tựu hơn bản thân dự định. Người làm ăn kinh doanh đầu tư một lời mười, kiếm được nhiều nguồn khách hàng tiềm năng, vận trình vô cùng vượng sắc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời, tăng lương thưởng ngập tràn.

Dậu kiếm tiền mỏi tay trong 2 tháng cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, vô cùng tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, không khí trong gia đình cũng thoải mái hơn, không còn gò bò khó chịu như thời gian trước đây.

Tuổi Hợi

Hợi được quý nhân dẫn dắt nên con đường quan lộ sáng chói, tiền bạc tiêu cả đời không hết. Nếu có dự định nào đang ấp ủ, bạn hãy thực hiện ngay trong thời điểm này để có được thành công nhất định. Cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều tin vui, nhất là về vấn đề tiền bạc.

Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với nhiều thử thách. Khi vượt qua, bạn sẽ có được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu, công danh ngày càng thăng tiến không ngừng. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui hơn thời gian trước đây.

Tuổi Mão

Mão có tiền tiêu thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tài kiếm tiền siêu đỉnh, tiêu tiền cũng khá nhiều. Những người làm công ăn lương đạt được nhiều cơ hội thăng tiến. Thời điểm vàng này, bạn đầu tư vào đâu cũng thu về nguồn lợi cực lớn. Tuy nhiên hãy chú ý sức khỏe của bản thân. Đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người, cũng đừng nhiệt tình giúp đỡ người khác mà ôm họa thị phi vào thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm