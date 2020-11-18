Nửa đầu tháng 12, 5 con giáp ‘lượm’ vàng bỏ túi mỏi tay, giấc mơ tiền tỷ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn rớt trúng hố vàng, giấc mơ tiền tỷ biến thành hiện thực khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong nửa đầu tháng 12.

Tuổi Thìn

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Thìn thoải mái tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang ngút trời. Tiền bạc của bạn chạm đỉnh, giấc mơ tiền tỷ thành hiện thực khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn làm đâu thắng đó, được quý nhân soi đường dẫn lối nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Chỉ sau một đêm, bạn đã thay vận đổi đời, giàu có trong nháy mắt khiến ai cũng bất ngờ.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn rớt xuống hố vàng hố bạc, tài chính có nhiều khởi sắc. Bạn được Thần Tài mở rộng cửa chào đón, không còn lo thiếu tiền trong thời điểm này. Công việc của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào cũng đạt được thành tựu lớn. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm hoàng kim này, công danh viên mãn, tình duyên thăng hoa.

Tuổi Thân

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Thân vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp giỏi giang, có tài giải quyết hết những vấn đề khó khăn đến với mình trong thời điểm này. Bạn vượt qua được hoàn cảnh khó khăn và đạt được nhiều thành tựu lớn. Thời gian trước bạn gặp trắc trở đủ đường nhưng thời điểm này lại bắt đầu khởi sắc hơn. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền bạc tỷ, đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng.

Tuổi Sửu

Vận tiền bạc của bạn chạm đỉnh, tăng lên đều đều không sợ ai cản đường thăng tiến. Nửa đầu tháng 12, bạn hút cạn hết lộc lớn trời ban, may mắn càng may mắn hơn. Nhờ vào được sự tín nhiệm của cấp trên, bạn tha hồ thể hiện khả năng của mình. Nói chung vận trình của bạn khá ổn định, chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Đừng chần chừ đánh mất cơ hội kiếm tiền, thăng tiến của mình.

Tuổi Mùi

con giap may man 3
Mùi được công nhận tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có ý chí, quyết tâm cao trong công việc nên được cấp trên công nhận tài năng. Vận tài chính của bạn có nhiều khởi sắc, làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn tha hồ ăn sung mặc sướng, tiền bạc đều chạm đỉnh, vượng sắc hơn mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Đừng vì những khó khăn trước đây mà chùn chân, ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách ở hiện tại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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