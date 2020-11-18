Đúng ngày 30/11: 3 con giáp gánh lộc, 2 con giáp gánh nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 07:00

Dưới đây là tử vi 12 con giáp đúng ngày 30/11, kẻ gánh lộc tiền đổ về tiêu không hết, người gánh nợ nần chồng chất, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ.

3 con giáp gánh lộc

Tuổi Tuất

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Theo tử vi 12 con giáp, Tuất gánh lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất được đánh giá cao về tài năng lẫn cách giải quyết công việc tài tình. Bạn được cấp trên ưu ái, trọng dụng nên công việc thuận lợi. Thời điểm này, bạn muốn gì được nấy, tiền bạc chạm đỉnh, không còn bất cứ chuyện buồn nào bủa vây. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn hốt trọn lộc trời ban. Bạn có thể hạ gục tiểu nhân đang tìm cách hãm hại hay chơi xấu mình. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có quyết định tăng lương thưởng. Người kinh doanh buôn bán gặp được nhiều tin vui, chuyện tiền bạc không lo thiếu hụt.

Tuổi Mùi

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Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp khôn khéo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Bạn kiếm được khá nhiều cơ hội thăng tiến, hợp đồng béo bở cho công ty. Nhờ vậy mà chỗ đứng của bạn trong tập thể vô cùng vững chắc, được nhiều người công nhận tài năng. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc, mối quan hệ thăng hoa, rực rỡ.

2 con giáp gánh nợ

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp xui xẻo, gánh nợ nần chồng chất, tiền bạc làm bao nhiêu cũng mất hết. Vì bạn tin tưởng người khác quá mức mà vận tiền bạc thất thoát nhiều. Thời điểm này, Dậu không nên đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Vì những điều này sẽ khiến vận trình của bạn xuống dốc không phanh, thiếu nợ không trả hết.

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Dậu là con giáp xui xẻo gánh nợ đầy đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý không được đánh giá cao về tài năng. Bạn làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ vì phải trả nợ. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh trong thời điểm này, bạn nên suy nghĩ lại. Vì bạn không đủ may mắn để đạt được thành tựu như ý mình mong muốn.

Nếu không khéo léo còn bị chơi xấu sau lưng, tiền mất tật mang ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến vận trình của mình. Thế nên hãy sáng suốt đừng tin tưởng ai quá nhiều mà thiệt thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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