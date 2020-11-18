5 đặc điểm bàn tay của phụ nữ có số lắm tiền nhiều của, mang mệnh vương giả

Dưới đây là những đặc điểm bàn tay của phụ nữ giàu sang , từ khi sinh ra đến khi lớn lên không biết khổ sở là gì vì sống trên đống tiền.

Người có nét tướng này thường có tố chất lãnh đạo. Ở ngoài là một người sếp tốt, được nhân viên kính nể. Khi về nhà, bạn là người mẹ người vợ giỏi giang đảm đang hết phần thiên hạ.

Người phụ nữ có nét quý tướng này thường sở hữu khối tài sản khủng. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh , tự lập về tài chính, bên cạnh đó còn vượng vận chồng con. Khi còn trẻ, bạn được cha mẹ cưng chiều như công chúa. Đến khi lấy chồng, bạn được cung phụng như bà hoàng. Không chỉ vậy, bạn còn mang may mắn đến cho chồng con giúp gia đình ngày càng hưng thịnh.

Bàn tay có vân lý tài

Đây là nét tướng của người giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Vân lý tài là vân nằm trên đường tình duyên kéo dài từ ngón áp út đến ngón trỏ. Người sở hữu đường vân dài sẽ có cuộc sống giàu sang, ít khi lo chuyện cơm áo gạo tiền. Bên cạnh cũng có tài quản lý tiền cực đỉnh. Đàn ông nào có vợ sở hữu nét tướng này không sợ thất thoát tiền bạc. Khi đưa tiền cho vợ giữ chỉ có tăng chứ không giảm đi một chút nào.

Có 3 vân nằm trên đường tình duyên

Bàn tay có dấu hiệu 3 vân nằm cùng trên đường tình duyên thể hiện sự giàu sang. Theo nhân tướng học, ai sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống vương giả, cả đời không lo túng thiếu, khổ sở.

Bạn là người phụ nữ thông minh, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ở bên ngoài, bạn được nhiều người kính trọng vì tài giỏi hơn người. Ở nhà, bạn được chồng con kính trọng vì là người phụ nữ tuyệt vời, hiểu chuyện.

Bàn tay có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa

Dấu hiệu này chỉ có ở người mang số mệnh vương giả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có khe hở giữa các ngón tay cho thấy bạn là người không biết giữ tiền. Nhưng khi có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, bạn lại là người có cuộc sống giàu có. Bạn có vận mệnh khá tốt, làm một hưởng mười. Cả cuộc đời của bạn không sợ thiếu tiền vì được quý nhân giúp đỡ, tiền bạc cứ vơi rồi lại đầy, bạn không phải sợ ai hãm hại hay cản đường thăng tiến của mình.

Ngón giữa tương đối dài

Ai sở hữu nét tướng này thường khá phóng khoáng. Bạn là người phụ nữ giàu có, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt không giữ những điều nhỏ nhặt trong lòng. Bạn không quan trọng tiểu tiết, cực kỳ hiểu chuyện và là người được mọi người yêu mến.

Người phụ nữ có nét tướng này thường không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung đây là nét tướng của phụ nữ làm một hưởng mười, cả đời không rơi vào bể khổ vì thiếu tiền. Không những vậy bạn còn mang may mắn, lộc lá đến cho gia đình, bạn bè của mình. Ai có người thân sở hữu nét tướng này thường rất giàu sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm