Quý nhân theo sát, 4 con giáp mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, mở túi hứng tiền của Thần Tài ban tặng, của ăn của để dư dả suốt một năm, đến cuối năm còn để dành được số tiền khá lớn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khổng lồ vào cuối năm 2020. Nhờ tính chăm chỉ, cần cù, những người tuổi Thìn hốt trọn lộc khủng trời ban. Khoảng từ đầu năm đến giữa năm, bạn có xảy ra nhiều vấn đề rắc rối trong công việc, nhưng đến cuối năm, mọi sự sẽ khác.

con giap may man 1
Thìn là con giáp may mắn từ đây đến cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bắt đầu vươn lên đổi đời, đổi vận, có của ăn của để dư dả không lo nghèo khổ. Thậm chí còn để dành được một khoản tiền lớn giúp tinh thần của bạn tốt hơn. Thời điểm này, tài lộc của bạn ùn ùn kéo đến, phải mua két sắt mới chứa đủ.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, nhận được khá nhiều tin vui về đường tiền bạc. Người kinh doanh bội thu số tiền tỷ, tiêu hoài không hết. Bạn bán một lời mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, yêu mến nên lương thưởng được tăng lên đều đều, không lo thiếu trước hụt sau. Giai đoạn gần cuối năm, tài vận của bạn sẽ tăng lên gấp 5 – 6 lần. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn này.

Tuổi Dần

con giap may man 2
Dần được yêu mến, trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp giỏi giang, chăm chỉ được khen ngợi hết lời. Đồng nghiệp rất yêu mến bạn nên khó khăn trong công việc cũng được hỗ trợ giải quyết êm đẹp. Bạn không chỉ nắm được tài chính khủng trong tay mà còn có nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc. Thời điểm này, bạn có thể gặp gỡ nhiều đối tác làm ăn, công việc vô cùng suôn sẻ, diễn ra đúng như ý bản thân mong muốn.

Tuổi Sửu

Sửu gánh vàng gánh bạc của thiên hạ, vận tài chính tăng lên chạm đỉnh. Vận trình của bạn trong thời điểm này có nhiều tin vui, bỗng vụt sáng rực rỡ khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến, nhanh nhẹn của bản thân.

con giap may man 3
Sửu tìm được duyên lành như ý - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được ý trung nhân như ý. Nói chung vận tình tiền của bạn đều viên mãn, tiền cứ tăng lên cấp số nhân. Hãy yên tâm vì từ đây đến cuối năm, bạn không phải rơi vào tình cảnh túng thiếu hay phải vay mượn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

7 nốt ruồi ‘cực độc’ của phụ nữ chỉ mang lại toàn vận đen, thiếu ăn thiếu mặc cả đời

7 nốt ruồi ‘cực độc’ của phụ nữ chỉ mang lại toàn vận đen, thiếu ăn thiếu mặc cả đời

Dưới đây là những nốt ruồi mang vận xui khiến cuộc sống phụ nữ lận đận, nhìn đâu cũng thấy đen đủi, thiếu ăn thiếu mặc cả đời không giàu được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước