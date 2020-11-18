Quý nhân theo sát, 4 con giáp mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng cuối năm 2020

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khổng lồ vào cuối năm 2020. Nhờ tính chăm chỉ, cần cù, những người tuổi Thìn hốt trọn lộc khủng trời ban. Khoảng từ đầu năm đến giữa năm, bạn có xảy ra nhiều vấn đề rắc rối trong công việc, nhưng đến cuối năm, mọi sự sẽ khác.

Bạn bắt đầu vươn lên đổi đời, đổi vận, có của ăn của để dư dả không lo nghèo khổ. Thậm chí còn để dành được một khoản tiền lớn giúp tinh thần của bạn tốt hơn. Thời điểm này, tài lộc của bạn ùn ùn kéo đến, phải mua két sắt mới chứa đủ.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, nhận được khá nhiều tin vui về đường tiền bạc. Người kinh doanh bội thu số tiền tỷ, tiêu hoài không hết. Bạn bán một lời mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, yêu mến nên lương thưởng được tăng lên đều đều, không lo thiếu trước hụt sau. Giai đoạn gần cuối năm, tài vận của bạn sẽ tăng lên gấp 5 – 6 lần. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn này.

Tuổi Dần

Dần được yêu mến, trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp giỏi giang, chăm chỉ được khen ngợi hết lời. Đồng nghiệp rất yêu mến bạn nên khó khăn trong công việc cũng được hỗ trợ giải quyết êm đẹp. Bạn không chỉ nắm được tài chính khủng trong tay mà còn có nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc. Thời điểm này, bạn có thể gặp gỡ nhiều đối tác làm ăn, công việc vô cùng suôn sẻ, diễn ra đúng như ý bản thân mong muốn.

Tuổi Sửu

Sửu gánh vàng gánh bạc của thiên hạ, vận tài chính tăng lên chạm đỉnh. Vận trình của bạn trong thời điểm này có nhiều tin vui, bỗng vụt sáng rực rỡ khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến, nhanh nhẹn của bản thân.

Sửu tìm được duyên lành như ý - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được ý trung nhân như ý. Nói chung vận tình tiền của bạn đều viên mãn, tiền cứ tăng lên cấp số nhân. Hãy yên tâm vì từ đây đến cuối năm, bạn không phải rơi vào tình cảnh túng thiếu hay phải vay mượn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm