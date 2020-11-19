Đúng ngày mai thứ Sáu 20/11/2020, 4 con giáp được Thần Phật dâng lộc đến tận miệng, tiền tài đại phát

Theo tử vi 12 con giáp, Tý bùng nổ vận tài chính trong đúng ngày thứ Sáu. Bản mệnh có vận tiền tài tăng lên chạm đỉnh, được quý nhân nâng đỡ nên công việc thuận lợi, hanh thông. Bạn là người tự lập, cầu toàn nên có được cơ hội kiếm tiền, thăng tiến trong thời điểm này. Công danh và tài lộc của bạn đi đều đều, song hành thăng hoa.

Trong ngày, bạn sẽ đối mặt với khó khăn, thử thách khá lớn. Tuy nhiên khi vượt qua được những chuyện không hay, bạn sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm. Điều này giúp cho vận trình của bạn ngày một đi lên, rực rỡ không ngừng.

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc ổn định, đôi khi còn chạm đỉnh. Những người tuổi Ngọ làm việc khá chăm chỉ, cần cù nên được trời Phật thương ban cho lộc lớn. Không những vậy, bạn còn được quý nhân dâng lộc đến tận miệng, tiêu xài không hết. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều lộc lớn trời ban trong thời điểm vàng này.

Tuổi Sửu

Sửu liên tục đón hỷ sự trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp bản lĩnh, không ngừng theo đuổi đam mê và có trách nhiệm với công việc. Đây là cơ hội tốt giúp vận trình của bạn vươn lên vượng sắc, rực rỡ thăng hoa. Bạn muốn gì được nấy trong thời điểm này, làm một tiêu mười không lo túng thiếu. Vận tài chính của bạn có nhiều bước chuyển biến tốt, công việc có nhiều tin vui ồ ạt kéo đến giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Dần đạt được nhiều thành tựu lớn giúp cho tinh thần được cải thiện nhiều hơn. Những khó khăn trước đây của bạn đã không còn, thay vào đó là nhiều điều tốt đẹp đổ về. Bản mệnh có nhiều bước tiến vượt trội, làm một hưởng mười. Bạn không còn phải khổ sở tìm kiếm cơ hội thăng tiến như trước đây mà chỉ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho.

Dần có nhiều lộc lá từ ơn trên ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để thực hiện nhiều dự định ấp ủ bấy lâu nay. Chắc chắn với tinh thần tốt như hiện nay, bạn sẽ có nhiều bước phát triển trong công việc. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều vượng sắc, tốt đẹp hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm