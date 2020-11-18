4 con giáp cẩn thận rơi vào cảnh ‘viêm màng túi’ cực nặng, tiền bạc tiêu tan trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 19:30

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, dễ rơi vào cảnh “viêm màng túi” cực nặng, tiền bạc không cánh mà bay trong 15 ngày tới khiến vận trình lao đao.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn cẩn thận gặp họa thị phi. Nhất là những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc khiến bạn đau đầu, mệt mỏi. Thời điểm này ai mượn tiền, bạn nên học cách từ chối để không rước thêm họa vào người. Bên cạnh đó cũng không nhận lời đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào kẻo tiền mất tật mang, “viêm màng túi” cực nặng trong 15 ngày tới.

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Thìn là con giáp xui xẻo trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thìn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm việc ăn uống điều độ để không mắc bệnh vặt, ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

Tuổi Mão

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Mão gặp nhiều họa thị phi bủa bây - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp xui xẻo, gánh nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bản mệnh mệt mỏi. Bạn gặp trục trặc trong công việc, mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp. Có rất nhiều người đang tìm cách hãm hại, chơi xấu sau lưng bạn. Thế nên hãy hết sức cẩn thận, nhất là về những vấn đề liên quan tiền bạc. Bạn nên chú ý đến vận tiền bạc để không rơi vào tình cảnh bế tắc hơn.

Tuổi Tý

Tý là con giáp nhút nhát, không giỏi trong giao tiếp nên bị nhiều người tìm cách chơi xấu. Công việc của bạn không gặp nhiều chuyện như ý, lúc nào cũng xảy ra trục trặc ngoài ý muốn. Bạn cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận. Thậm chí còn bị cấp trên khiển trách, phán xét khiến tinh thần sa sút, ăn không ngon ngủ không yên.

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Tý gặp nhiều chuyện rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều chuyện rắc rối về mối quan hệ của mình. Có thể sẽ có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ của bạn sẽ đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đen đủi, gánh nhiều chuyện không hay của thiên hạ. Bạn làm việc không cân nhắc nên dễ rơi vào bế tắc, khó khăn không ai đứng ra giúp đỡ. Trong thời điểm này, bạn phải xoay sở một mình vì không ai giúp sức, chuyện tiền bạc rơi vào tình trạng đóng băng. Bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu phải vay mượn khắp nơi. Những người tuổi Sửu bị “viêm màng túi” trong thời điểm này vì phải trả nợ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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