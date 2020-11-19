Đúng 100 ngày tới, 5 con giáp đếm tiền từ sáng đến khuya, làm sương sương hưởng lộc khủng

Tâm linh - Tử vi 19/11/2020 19:30

Dưới đây là con giáp may mắn đếm tiền từ sáng đến khuya, muốn thảnh thơi cũng khó, đầu tư vào đâu là sinh lời đến đó khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong 100 ngày tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có số may mắn ngút trời, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Bạn là con giáp hiền lành, được nhiều người yêu mến. Nhờ sự lương thiện, bạn được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài phù trợ hết mình.

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Mão là con giáp may mắn trong 100 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, bạn không rơi vào khó khăn mà sẽ có cách vượt qua nhanh chóng. Khi có bất cứ biến cố nào trong công việc, bạn đều được đồng nghiệp, cấp trên hỗ trợ hết sức. Thế nên vận trình của bạn luôn thuận lợi, ít khi gặp sóng gió.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người đi trước. Bạn được Thần Tài gõ cửa, có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền tỷ trong thời điểm này. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

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Mùi gặt hái được nhiều thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Những hiềm khích với đồng nghiệp trước đây đã được hóa giải, không còn gặp khó khăn hay trở ngại nào. Nói chung thời điểm này, bạn sẽ xây dựng được khối tài sản khủng nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giỏi giang, nắm trong tay khối tài sản khá lớn. Nhờ vào sự thông minh, sắc sảo, bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến. Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều đối tác làm ăn lớn nên có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Tuổi Tý

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Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tý được mệnh danh là “con cưng” của Thần Tài. Bạn được quý nhân nâng đỡ, phù trợ nên làm gì cũng hanh thông, thành công ngoài mong đợi. Thời điểm này, bạn đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn và thu về nguồn lợi khủng nhất từ trước đến giờ. Bạn có nhiều khả năng trúng số đậm, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn nhất này.

Tuổi Hợi

Hợi tích lũy nhiều kinh nghiệm từ nhiều người đi trước. May mắn đổ về liên tục giúp bạn có nhiều cơ hội trở thành đại gia ngầm làm ai cũng nể phục sát đất. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó cũng nên tập thể dục, đi ngủ sớm đến có sức khỏe tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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