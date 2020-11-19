Từ Chủ Nhật tuần này đến cuối năm 2020, 5 con giáp này sẽ trở thành ‘nữ thần triệu đô’ hái ra tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Thân trở thành “nữ thần triệu đô” hái ra tiền mỏi tay. Bạn có vượng khí tràn trề, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Nữ tuổi Thân được sao may mắn hộ mệnh nên làm gì cũng thành công vang dội, ít khi xảy ra thiếu sót hay trục trặc gì nhiều.

Thời điểm này, bạn chỉ ngồi không thảnh thơi đếm tiền mỏi tay. Không còn phải sợ tiểu nhân hay bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình. Tuy nhiên nên chú ý đến sức khỏe , đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Nhờ sao may mắn chiếu mệnh nên bạn giàu lại càng giàu có hơn người. Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp nữ được Thần Phật ưu ái, tiền bạc đổ về liên tục khiến bản mệnh hoa mắt chóng mặt. Sự nghiệp của bạn trong thời điểm này lên hương vô đối, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn giàu một, không ai dám nhận giàu hai. Nói chung vận tình tiền của bạn sẽ có nhiều khởi sắc, thăng hoa vô đối.

Tuổi Dậu

Dậu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chấm dứt mọi rủi ro đeo bám trong thời điểm qua, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất. Vận tiền bạc của bạn đều nở rộ, tha hồ vung tay quá trán không sợ thiếu hụt. Thời điểm này, bạn phát huy triệt để sự thông minh, nhanh nhẹn của mình để đạt được nhiều thành tựu lớn. Chắc chắn bạn sẽ có được nhiều thành công ngoài dự định và không cần trông chờ vào bất cứ ai nâng đỡ.

Tuổi Dần

Dần được quý nhân bao bọc nên mọi điềm báo xui xẻo đã không còn. Bạn như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy trong biển tiền không sợ ai cướp công. Thời gian trước, bạn cảm thấy lo lắng về vận tài chính của mình. Nhưng bây giờ, bạn không cần phải lo sợ vì được sao may mắn chiếu mệnh, bạn sẽ không lo khổ. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn. Tuy nhiên cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình.

Tuổi Hợi

Hợi được khen ngợi hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp bản lĩnh, làm một tiêu mười nhưng không lâm vào tình cảnh khó khăn. Bạn có may mắn nhân đôi nên làm gì cũng thành công. Nhất là về công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hoặc giữ vị trí cao nhất. Thời điểm này, bạn có số làm lãnh đạo, được mọi người kính nể sát đất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm