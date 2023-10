Vận hạn tháng 5, tập thể con giáp chú ý phòng tránh kịp thời: Sửu-Dần cẩn thận mất tiền, Mùi-Thân cẩn thận tiểu nhân, riêng Ngọ không có vận hạn

Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc bạn nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện. Thậm chí nhiều tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng.

Hơn nữa, công việc thường phải một mình cáng đáng khiến bản mệnh dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản. Tuổi này thiếu đi động lực cần thiết để làm việc hăng say.

Hiệu suất công việc giảm sút cũng sẽ gây bất lợi cho thu nhập hàng tháng của bạn. Người làm công ăn lương, bạn nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong bảo toàn được túi tiền của mình.

Tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có chứ đừng ham đầu tư là dễ mất mát, nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen.

Tháng này, Tý còn được khuyên nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Tuổi Sửu - Cẩn trọng chi tiêu

Tháng 5/2022 dương lịch nhìn chung là thuận lợi với người tuổi Sửu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém. Vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều.

Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có.

Tuổi Dần - Cẩn thận mất tiền

Tài vận của người tuổi Dần có thể có biến động mạnh trong tháng này nên không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt, trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá. Vì ghen tị, đố kị với tài năng và thành quả bạn có, những kẻ xấu bụng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Do vậy, bản mệnh cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của.

Vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận. Dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt khoản không nhỏ.

Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn. Có người còn rơi vào tình trạng “ngày lắm mối, tối nằm không”, mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu.

Con giáp này ôm mộng tìm đối tượng ưng ý. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán chường, cô đơn.

Tuổi Mão - Sức khỏe tổn hao

Theo vận hạn 12 con giáp tháng 5/2022, những bước tiến đáng kể trong cuộc sống của người tuổi Mão lấn chiếm cả thời gian nghỉ ngơi, khiến bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức.

Thời điểm này, bản mệnh nên sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn để sớm phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, Dịch Mã động tinh xuất hiện thúc đẩy những chuyến đi, di chuyển, công tác hoặc thường xuyên phải chạy đi chạy lại lo công chuyện, bản mệnh cũng nên hết sức lưu ý vấn đề giao thông an toàn.

Tuổi Thìn - Chớ nên ngạo mạn

Dù đạt được thành tích cao, người tuổi Thìn vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay “ngựa non háu đá” kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp phải bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết.

Đặc biệt, bạn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều.

Tuổi Tị - Chú ý xã giao

Người tuổi Tị có thể bị vướng vào quan hệ tình cảm phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín cũng như hiệu quả công việc Tị do không biết giữ các mối quan hệ xã giao đồng nghiệp, đối tác ở mức vừa phải.

Đó có thể là tình huống tình ngay lý gian hoặc bị tiểu nhân đơm đặt, dựng chuyện nhằm hạ bệ và cướp đoạn những gì bạn đang có.

Ngoài ra, bạn cũng có dấu hiệu chểnh mảng khi để chuyện cá nhân xen vào công việc. Nếu không tập trung, bạn có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc hoặc những lỗi sai sơ đẳng.

Người đã lập gia đình cần hết sức lưu ý giữ quan hệ thích hợp với đồng nghiệp đối tác khác giới, nếu không sẽ khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng.

Tuổi Ngọ - Không có khó khăn gì

Nhìn chung, người tuổi Ngọ sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn gì trong tháng 5 này. Khi mọi việc có chiều hướng đi lên, hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện công việc, bản mệnh cần làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình mình làm chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn kẻo thu hút tiểu nhân.

Tuổi Mùi - Cẩn thận tiểu nhân

Hung tinh đem tới kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của người tuổi Mùi. Vì thế, bạn cần thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân.

Tháng này cũng không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, với độ mạo hiểm và rủi ro cao. Bạn không nên liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu.

Vận hạn 12 con giáp tháng 5/2022 khuyên tuổi này cũng nên đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Bạn nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây.

Tuổi Thân - Có kẻ ghen ghét

Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, người tuổi Thân vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn.

Con giáp này cũng cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn…

Tuổi Dậu - Áp lực nặng nề

Bạch Hổ và Thiên Quan hung tinh đồng loạt tác động khiến vận tiểu nhân tiềm tàng. Tháng này, bạn càng cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Thông tin cần được kiểm chứng rõ ràng, chớ vội tin lời chào mời, dụ ngọt của ai đó quá nhanh.

Các mối quan hệ trong công việc của bạn cũng có thể đang tốt đẹp bỗng diễn tiến xấu đi do “va chạm” trong quá trình làm việc chung. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh.

Tháng 5, nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng phải tranh chấp kinh doanh, giấy tờ nhập nhằng, mua bán hay hợp tác gặp người tráo trở... thậm chí tình huống nguy cấp còn có thể vướng họa lao tù.

Lời khuyên dành cho bản mệnh là đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hết những tín hiệu bất thường. Cẩn tắc vô áy náy, tính toán thận trọng không bao giờ là dư thừa.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng cả việc tiết kiệm, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt.

Tuổi Tuất - Công việc trì trệ

Công việc của người tuổi Tuất rơi vào tình trạng trì trệ, nhiều việc phải làm nhưng làm mãi mà mọi thứ vẫn ngổn ngang khiến bạn cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nửa chừng.

Đừng để tâm lý thất thường, suy nghĩ và hành động thiếu linh hoạt gây ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ, làm việc gì cũng hãy lấy hòa khí làm trọng. Trong quá trình làm việc, bạn cần xử lý tình huống linh hoạt hơn, tránh sự bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác.

Bản thân cũng nên suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng chớ đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng

Những khác biệt giữa các cặp đôi tuổi Tuất càng ngày càng lớn. Hai bạn chưa có dấu hiệu tìm được tiếng nói chung.

Do quá mải mê với công việc của mình nên con giáp này chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Thậm chí, có những người không may để cho thứ 3 xen ngang phá hoại hạnh phúc của mình.

Vận trình tình cảm của những người độc thân cũng không khả quan hơn là mấy. Bạn vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Có thể do bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó.

Tuổi Hợi - Công việc khó khăn

Quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như mong muốn của người tuổi Hợi. Nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực.

Tháng này còn ẩn tàng điều tiếng thị phi, có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Trong quá trình làm việc con giáp này dễ gặp phải đối tác cố chấp, khó thuyết phục. Trong khoảng thời gian này, việc cải thiện mối quan hệ xã giao là điều vô cùng cần thiết.

Với người làm công việc cố định, công việc bất ổn kéo theo thu nhập trong tháng bấp bênh. Thậm chí nếu không đủ tập trung, bạn có thể sẽ gây ra sai sót buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại.

Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới, tỷ lệ thành công không cao hơn nữa rủi ro tiềm tàng khá lớn.

Ngoài ra, bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn. Khi đến nơi đông người, bạn cần bảo quản đồ vật có giá trị cẩn thận để tránh mất cắp.

Tương Xung còn khiến các mối quan hệ tình cảm lứa đôi của tuổi Hợi gặp nhiều bất lợi, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, không ít lần phải chịu tổn thương nhưng không được thấu hiểu.

Cái tôi của hai bạn quá lớn, mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra chẳng ai chịu là người nhún nhường, dần dà mối quan hệ đi vào bế tắc.

Người độc thân chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nên hạnh phúc cũng chưa tìm tới, dù cơ hội cũng có đôi lần nhưng đều trôi qua trong đáng tiếc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.