Tử vi thứ 3 (26/4/2022) của 12 con giáp: Tý trúng thưởng lớn, Thìn đưa người yêu ra mắt gia đình, Tuổi Dậu kinh doanh có tài lộc

Bản mệnh không thoát được khỏi áp lực của công việc, tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Bản mệnh là người có trách nhiệm cao với công việc nên không an tâm khi nghỉ lễ mà chưa làm xong việc của mình.

Tử vi 12 con giáp cho thấy dưới tác động của cục diện Dậu Tý tương Phá, người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải những điều không như ý. Có điềm báo tiểu nhân phá hoại, bản mệnh có thể sẽ gặp phải chuyện buồn trong tình cảm. Gia đình có mâu thuẫn lục đục, không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này muộn phiền.

Thiên Tài lại mang đến những tin vui về tiền bạc. Bản mệnh có thể trúng thưởng lớn, nhưng tốt nhất bạn không nên trông mong vào việc làm giàu theo cách này.

Tuổi Sửu

Hôm nay Tam Hợp che chở, thứ 3 này là một ngày tràn ngập hứng khởi với người tuổi Sửu. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này. Những chú Trâu có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt.

Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai.

Ngày Thổ sinh Kim, bản mệnh có những giây phút yên bình bên cạnh những người thân yêu của mình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau mỗi ngày làm việc đầy căng thẳng. Khi gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tâm sự với người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái ngay.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Dần tìm ra những lợi thế cho tương lai của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên làm việc quá sức, nhất là trong những ngày được nghỉ ngơi. Hãy biết rằng chỉ khi có đủ sức khỏe, bạn mới có đủ sức làm việc.

Ngày Kim – Mộc xung khắc, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Trong này, nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên nhanh chóng giải quyết với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão có thể gặp phải nhiều điều rắc rối trong cuộc sống do chịu tác động từ cục diện Dậu Mão Tương Xung. Bạn dễ xảy ra cãi vã, va chạm với người khác vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Nếu bạn là người gây ra lỗi lầm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác.

Bạn cần chú ý chi tiêu có kế hoạch, tránh để túi tiền tránh rơi vào tình trạng thất thoát. Với người làm ăn, cho dù bạn có sốt sắng và nuôi tham vọng làm giàu lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Ngũ hành Mộc – Kim xung khắc, tình cảm vợ chồng khó tránh lục đục, đi xuống. Dù thế nào đi nữa, cãi nhau trước mặt con cái hay người lớn trong nhà không phải là điều gì tốt đẹp, bạn nên tránh điều này. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để ảnh hưởng tới tâm lý của mọi thành viên trong gia đình.

Tuổi Thìn

Hôm nay Lục Hợp xuất hiện trong vận trình ngày thứ 3 của người tuổi Thìn báo hiệu thứ 3 là một ngày rất nhẹ nhàng với con giáp này. Vận trình tình cảm tốt đẹp. Vợ chồng luôn cảm thông, thấu hiểu cho nhau, ai cũng có ý thức chăm lo gia đình nên dù có những lúc mâu thuẫn, bất đồng ý kiến thì cũng nhanh chóng được hóa giải.

Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, bạn còn đưa người yêu về ra mắt gia đình, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin. Tuổi Thìn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành việc lớn để tránh gặp phải vận hạn xui xẻo.

Kiếp Tài nhắc nhở những chú Rồng cần giữ chặt túi tiền của mình, đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, hoặc chi tiêu không có kế hoạch khiến tiền bạc “đội nón ra đi”.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực này trong không chỉ một ngày mà cả những ngày sau đó nữa, nếu bạn muốn vươn tay chạm tới vinh quang. Bản mệnh cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở những bạn còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Tuổi Ngọ

Hôm nay ngày có Thiên Ấn nhập cục, cát thần này giúp bạn trở thành người nhận được sự kính trọng trong xã hội, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến. Nhân lúc rảnh rỗi, bạn nên dành thời gian để xác định hướng đi cho mình, không nên vội vàng hài lòng với thực tại.

Cát thần này còn rất có lợi cho người hành nghề tự do, làm công ăn lương. Nếu bản mệnh là một trong số này, chắc chắn sẽ có một ngày thành công vượt trội, thu về thành quả đáng tự hào. Cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc cũng ngày thêm khởi sắc, tuổi Ngọ không phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Hỏa khắc Kim cho thấy tuổi này dễ gặp nhiều chuyện buồn lòng khi tình cảm không được như ý. Bản mệnh khá cố chấp và luôn muốn mọi người làm theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương nên đôi khi khiến cho mối quan hệ đi vào căng thẳng.

Tuổi Mùi

Hôm nay Tỷ Kiên mang lại những tác động xấu cho người tuổi Mùi. Bản mệnh dễ gặp phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc người thân của mình. Những mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc hoặc tình cảm luôn khó giải quyết.

Bạn cần phải tìm cách lắng nghe ý kiến của đối phương trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào. Nếu biết đặt mình vào vị trí của người đối diện, có thể bạn sẽ hiểu ra nguyên nhân vì sao đối phương làm thế và cảm thấy thông cảm hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên quản lý tiền bạc cho cẩn thận, tránh rơi vào tình trạng “vung tay quá trán” hoặc vì nóng vội mà dẫn đến làm ăn thất thoát. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng nếu bạn cứ để tiền thoải mái như vậy thì sẽ có ngày bạn cảm thấy hối tiếc vì hành động của mình.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thương Quan nhập mệnh khiến người tuổi Thân dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, nhưng đừng để cơn giận kéo dài quá lâu nếu không bạn đang phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Kim vượng nhắc bản mệnh nên chú ý đến vấn đề ăn uống, sinh hoạt của mình nhiều hơn. Ngoài ra, việc đi lại, tham gia giao thông trong ngày cần hết sức cẩn thận, tập trung kẻo vướng sự cố ngoài ý muốn dẫn đến thương tích.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 26 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Hôm nay tác động của cục diện Dậu – Dậu Tự Hình có thể khiến người tuổi Dậu gặp rắc rối khi cứ sốt sắng thể hiện bản thân. Tự tin là tốt, nhưng sự tự tin thái quá đôi khi trở thành kiêu ngạo dễ khiến người khác có ác cảm với bạn. Hãy luôn đánh giá kỹ tình huống trước khi đưa ra quyết định nhé.

Ngoài ra, sự thẳng thắn quá mức của bạn cũng sẽ gây tổn thương cho người đối diện. Khi phê bình ai, bản mệnh nên lựa chọn những lời có tính khuyên nhủ, khích lệ chứ không nên dùng những từ mang ý chế giễu, mỉa mai khắc nghiệt kẻo vướng họa thị phi, thậm chí là tiểu nhân.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ, con giáp này có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày Dậu Tuất Tương Hại, người tuổi Tuất có thể chịu tác động từ yếu tố khách quan mà dễ đưa ra những phán đoán sai lầm trong những ngày này. Hôm nay, đầu óc bạn có phần thiếu tỉnh táo, tốt nhất nên tránh quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt là thận trọng trong các vấn đề tài chính để hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, hung thần này cũng gây ra không ít lục đục trong gia đình. Mối quan hệ xa cách, hục hặc giữa các thành viên trong nhà khiến cho bản mệnh không khỏi buồn lòng, bản mệnh vừa thất vọng vừa đau lòng khi mà những người thân thiết lại không hiểu và thông cảm cho nhau.

Kì nghỉ dài này là thời điểm thích hợp để tuổi Tuất hâm nóng lại tình cảm gia đình, để kéo gần khoảng cách giữa cách thành viên, giúp mọi người thêm gắn kết hơn. Có thể vẫn sẽ có những khoảng cách không thể lấp đầy, nhưng ít nhất chúng ta vẫn sẽ là những người thân thiết nhất trong cuộc đời này.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi có một ngày công việc diễn ra như ý khi có sự hỗ trợ của Chính Quan. Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng bạn vẫn chăm chỉ hoàn thành những dự án còn đang dang dở, không bỏ lỡ bất cứ giây phút rảnh rỗi nào. Hiệu quả đạt được không có gì để nghi ngờ. Tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận.

Nhờ ngũ hành tương sinh, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Người độc thân nhờ vậy cũng nhận được khá nhiều sự yêu mến và chú ý của những người khác giới.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Tình cảm bền vững như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.