Về phương diện tình cảm của chòm sao này vẫn đang ở thời điểm thử thách lẫn nhau, cả hai bạn không có xung đột cãi vã gì lớn tuy nhiên lại cảm thấy mối quan hệ đi xuống, lạnh nhạt dần đi.

Xem bói tử vi chủ nhật ngày 24/4/2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương sẽ học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm. Chòm sao này luôn có suy nghĩ là chỉ có tri thức mới dẫn lối đến con đường thành công nhanh nhất được. Ai cũng có lúc sẽ mắc phải sai lầm và điều quan trọng là sau đó bạn đối diện với chúng ra sao mà thôi.

Tài chính của Bạch Dương sẽ không có nhiều biến động vào ngày chủ nhật này, có lẽ là vì bạn cũng không có kế hoạch vui chơi hay là mua sắm gì trong ngày cuối tuần này cả.

Cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 24/4/2022 cho thấy Kim Ngưu sẽ trở nên độc đoán, chuyên quyền và muốn người khác phải sẽ nghe theo ý kiến riêng của mình. Góc chiếu hôm nay cũng cho thấy bạn không nên vội vàng mà rồi tin tưởng ai đấy nhé. Có những mối quan hệ dường như không có vấn đề tuy nhiên đang tiềm ẩn sự bất trắc đấy nhé.

Những lời nói ra nói vào của người khác sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ của bạn và người ấy. Đừng để điều này tiếp diễn, dẫu sao thì cũng sẽ không ai sống cuộc đời thay cho bạn cả.

Chòm sao này cũng nên quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của mình nhiều hơn nữa nhé, không nên vì ngày nghỉ mà “ngủ nướng” bởi vì việc này sẽ chỉ khiến cho Kim Ngưu lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.

Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử đang rất cứng đầu. Cung hoàng đạo này không muốn nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Bạn sẽ chỉ thích làm theo ý kiến riêng mình và sẽ cãi nhau tay đôi với ai tỏ vẻ bất đồng với ý kiến của mình. Có thể Song Tử là một người thông minh tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc bạn biết hết mọi thứ đâu đấy nhé.

Song Tử cần biết lắng nghe những lời tâm sự từ phía nửa kia nhiều hơn nữa nhé, bạn không nên tự bản thân quyết định mọi thứ như vậy, nếu như mà không thì sớm muộn thì cả hai cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn rạn nứt mà thôi.

Song Tử cần biết kiểm soát lại tình hình tài chính của bản thân cẩn thận hơn nữa đấy nhé. Bạn không nên cứ thích gì mua nấy trong khi mà bản thân vẫn còn không biết trong túi mình còn bao nhiêu tiền nữa đâu nhé.

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ Cự Giải có vẻ như đang cố tỏ ra bản thân mình ổn tuy nhiên thực sự bạn lại không ổn chút nào cả. Bản thân chất chứa rất nhiều nỗi lo mà bạn sẽ không nào mà tự giải quyết được cả. Chòm sao này nên học cách phân biệt đâu là điều quan trọng và đâu là cái không cần thiết để cân đối giải quyết trước và sau đấy nhé.

Nếu như bạn mong muốn tình cảm ngọt ngào hơn, thì chính bạn sẽ phải là người nghĩ cách cải thiện mối quan hệ này nhé chứ không phải là cứ ngồi nghi ngờ và suy diễn về trái tim của nửa kia khi mà thấy tình cảm đang dần nguội lạnh đâu nhé.

Tình hình tài chính của Cự Giải vẫn đang duy trì ở mức hết sức ổn định, cung hoàng đạo này sẽ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của mình nhé.

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Theo tử vi ngày mới, Sư Tử đang cảm thấy rất nhạy cảm với phản ứng của những người xung quanh mình. Tuy nhiên chòm sao này lại không nên để người khác làm ảnh hưởng đến mình vì ai đó có thể lợi dụng bạn nhằm mục đích khác. Ngày này, bạn không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều đâu đấy nhé.

Tình cảm sẽ không như ý cũng là chuyện thường, bạn không nên vì thế mà dằn vặt mình, và tự hành hạ mình đấy nhé. Buồn thì bạn nên đi chơi với bạn bè, người thân, điều đó sẽ giúp cho bản thân thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Cung hoàng đạo này rất ưa thích sự xa hoa mà tiền bạc đem lại, tuy nhiên Sử Tử lại không phải là kẻ chi tiêu một cách bừa bãi và hoang phí. Hơn nữa Sư Tử còn trở nên khá thận trọng và dè dặt trong vấn đề chi tiêu cho các mục đích cần thiết.

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi phương Tây cho thấy Xử Nữ cần nên chú ý hơn đến trực giác của bản thân đấy nhé. Đôi khi lý trí sẽ không giúp chòm sao này có thể sẽ đưa ra câu trả lời thì hãy thử một lần làm theo trực giác mách bảo. Vốn là một người tràn đầy tham vọng, để có thể thực hiện thành công các kế hoạch đã đặt ra từ trước nhé.

Có vẻ như chòm sao này sẽ khiến mất đi sự kiên nhẫn khi mà cứ hỏi đối phương các câu hỏi như đang làm gì thế, đang ở đâu thế, đang ở với ai. Sự kiểm soát một cách chặt chẽ của Xử Nữ đang tự bóp nghẹt mối quan hệ của chính mình đấy.

Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này sẽ không có nhiều khởi sắc trong ngày chủ nhật này. Xử Nữ nên đợi đến thời điểm thích hợp hơn thì mới tiến hành những kế hoạch đầu tư kinh doanh nhé.

Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình nên biết cách giải quyết sự rắc rối trước mắt một cách nhanh gọn và ổn thỏa. Bạn không sợ hãi điều gì bởi vì bản thân mình biết rằng sợ hãi nhiều đến khi không làm nó biến mất. Chòm sao này luôn luôn có những suy nghĩ, và cách quyết định của riêng mình.

Trong phương diện tình yêu, Thiên Bình có sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Có lẽ vì vậy mà đôi bên sẽ không mấy khi mâu thuẫn, nửa kia của bạn cũng sẽ biết ơn và trân trọng tình cảm của bạn dành cho họ hơn nhiều.

Với bản tính thận trọng trong vấn đề chi tiêu của bạn sẽ được phát huy trọn vẹn trong ngày hôm nay giúp cho Thiên Bình có thể tiết kiệm được một khoản tương đối lớn khi mà không phải tiêu pha tốn kém vào các công việc không cần thiết.

Cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp hiểu rằng bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót tuy nhiên chưa thể nào mà tự sửa chữa để có thể hoàn thiện được. Chòm sao này sẽ có thể quyết định mọi chuyện quá nhanh trong ngày này nên sẽ dễ mắc phải sai lầm. Những ai mà thuộc chòm sao này sẽ cần phải tránh để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc nhé.

Cung hoàng đạo này luôn trao hết sự chân thành cho đối phương thì rồi để được đáp lại như vậy. Tuy nhiên cuộc đời sẽ không phải lúc nào cũng may mắn, để rồi khi bị lừa dối, Bọ Cạp là người bị tổn thương nhiều nhất.

Bọ Cạp sẽ luôn ấp ủ những kế hoạch sẽ cải thiện tài chính của mình, tuy nhiên sẽ không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn tiến như những gì mà chòm sao này đang mong muốn đâu nhé.

Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã sẽ thường đưa ra những quyết định nhanh chóng mà không kịp suy nghĩ kỹ càng những khía cạnh khác nhau của vấn đề. Đây sẽ chính là lý do bạn hối hận về những điều mình làm khi mọi chuyện đã xong rồi. Học cách kiên nhẫn và bình tĩnh trong mọi công việc là chìa khóa để bạn đạt được thành công.

Về phương diện tình cảm của hai bạn sẽ không mấy yên ổn. Hai hai sẽ có thể xảy ra chút mâu thuẫn trong ngày này và rơi vào tình trạng cảnh chiến tranh lạnh. Thôi thì thỉnh thoảng xuống nước với nửa kia cũng đâu có sao?

Tình hình tài chính của Nhân Mã sẽ rất ổn định bởi vì chòm sao này có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và có một công việc với một mức thu nhập rất ổn định.

Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết sẽ thể hiện bản thân là một người có trách nhiệm và tham vọng. Tuy nhiên có lúc chòm sao này phòng vệ, bất an với những gì xảy ra với mình. Nên nhớ rằng, dù bản thân có thông minh thế nào đi nữa thì cũng có thời điểm bạn sẽ phạm phải sai lầm mà thôi.

Về phương diện tình cảm, những ai còn đang còn độc thân thì cũng không nên quá nóng lòng. Chưa có người yêu thì sẽ không phải do bạn thiếu cuốn hút mà đơn giản là duyên chưa đến thôi nhé.

Trong ngày chủ nhật này, bạn cũng nên phải hết sức cẩn trọng hơn trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Bất cẩn sẽ khiến cho Ma Kết sẽ phải chịu một cái giá khá đắt, và sẽ làm sụp đi công sức bấy lâu nay của bạn đấy nhé.

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình tự đâm đầu vào rắc rối bởi vì bản tính thất thường. Chòm sao này lúc buồn lúc vui sẽ khiến người khác không thể nào mà có thể hiểu nổi. Bảo Bình cần phải có ý thức rõ năng lực của bản thân đến đâu, không nên quá tham vọng rồi lại “xôi hỏng bỏng không” đấy nhé.

Về phương diện tình cảm của Bảo Bình cũng sẽ không có nhiều biến động cho lắm, thế nhưng đã đến cả hai sẽ cần phải hâm nóng tình cảm rồi đấy nhé. Lúc nào cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại và tin nhắn sẽ không thể nào rút ngắn được khoảng cách giữa cả hai đâu đấy nhé.

Tình hình tài chính của chòm sao này đang có vẻ không được ổn lắm vào thời điểm hiện tại cho lắm, nếu như bạn cứ chi tiêu một cách xả láng như này thì không mấy chốc chòm sao này sẽ rơi vào tình cảnh rỗng túi mà thôi.

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới cho biết Song Ngư đang có vẻ rất hay lo lắng, và băn khoăn vào ngày hôm nay. Nếu bạn mong muốn có thể nhanh chóng thành công, thì không nên nhìn vào thành công của người khác mà sẽ phải học hỏi từ chính những vấp ngã trước đó bản thân đã trải qua.

Trong phương diện tình cảm, chòm sao này sẽ cần phải tỉnh táo hơn chứ không nên để bản thân sẽ bị dắt mũi mãi như thế đấy nhé. Tình cảm hãy nên đến từ 2 phía chứ không nên cố gượng ép mà rồi phải chia xa trong tiếc nuối.

Tài chính của bạn ngày hôm nay sẽ không có nhiều biến động cho lắm, chòm sao này vẫn cần duy trì thói quen tiết kiệm để giữ được nguồn tiền một cách ổn định, đủ để chi tiêu tới cuối tháng đấy nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm