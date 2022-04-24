Tử vi chủ nhật (24/4/2022) của 12 con giáp: Dần có tình yêu đong đầy, Tỵ gia đạo bất an, Hợi có công danh tiến xa

Nguồn thu nhập chính ổn định là phần thưởng mà bản mệnh xứng đáng nhận được sau những nỗ lực không ngơi nghỉ.

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 24/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Cấp trên an tâm khi giao công việc cho bạn vì tin rằng bạn luôn có cách để hoàn thành tốt mọi thứ. Tuy nhiên, bạn đừng nên tự trói buộc mình bằng những suy nghĩ rập khuôn, cũ kỹ.

Mối quan hệ tình cảm có nguy cơ rạn nứt. Con giáp này nhạy cảm, hay hờn giận và trách móc đối phương vì những lý do khó hiểu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, họa tiểu nhân đeo bám đặt ra nhiều thách thức trong công việc của người tuổi Sửu. Tuy nhiên, bản mệnh nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc khi có một tay giúp đỡ của quý nhân.

Mối quan hệ tình cảm đang vui vẻ bỗng chốc rơi vào thế khó. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên ít nhiều cũng đánh mất đi sự thấu hiểu.

Tuổi Dần

Thách thức, khó khăn dồn dập kết hợp với những lời nói ra vào của tiểu nhân gây ra tình thế bất lợi cho người tuổi Dần. Con giáp này cần thận trọng trong lời nói, cách hành xử của mình để tránh những sai sót ngoài ý muốn.

Tuy vậy, tình yêu đong đầy hạnh phúc phần nào bù đắp cho con giáp này sau những áp lực, thất thoát trong công việc. Học cách trân trọng những gì mình đang có cũng là cách để cảm thấy hạnh phúc.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, đường công danh có bước tiến đáng kể khi cấp trên tin tưởng và liên tục giao cho tuổi Mão những trọng trách mới. Bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian này để mở rộng cơ hội phát triên cho mình.

Nguồn thu nhập dồi dào chủ yếu đến từ cong việc chính và một phần từ những nghề tay trái. Con giáp này cũng cần thận trọng khi có kẻ ghen tị với thành quả mà bạn đạt được.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi giữ được sự hài hòa, êm ấm. Mâu thuẫn, hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ sau khi cả hai có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Thìn

Đứng trước sóng gió hay khó khăn, người tuổi Thìn cũng vẫn giữ được cho mình tâm thế vững vàng. Có thể nói, không điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của con giáp này.

Vận trình tài lộc dư dôi, bản mệnh không phải lo về vấn đề chi tiêu như trước nhờ doanh thu ổn định.

Chuyện tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, bạn có thể sẽ đối diện với những vướng mắc không tên trong tình cảm cá nhân. Áp lực mà bạn đang gánh chịu mỗi ngày một lớn dần khi không tìm được sự sẻ chia, đồng điệu của nửa kia.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 24/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, năng lực sẵn có giúp người tuổi Tỵ dễ dàng giải quyết được ít nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Qua đó, cấp trên cũng dần có cái nhìn khác và tính tới chuyện cất nhắc con giáp này lên vị trí cao hơn.

Trực giác tốt đẹp đến cho bản mệnh nhiều cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng nhìn ra được.

Con giáp này có thể sẽ đối diện với nhiều buồn phiền trong chuyện tình cảm. Gia đạo bất an, tình cảm cá nhân phải chịu nhiều lời qua tiếng lại.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lúc nào cũng có lòng hăng say, nhiệt huyết với công việc. Vốn là người không đặt nặng lợi ích cá nhân, luôn biết nghĩ cho người khác nên bản mệnh rất được lòng mọi người.

Vận trình tài lộc dồi dào, đặc biệt là người làm kinh doanh tìm được nhiều cơ hội hơn để nâng cao ngồn thu nhập hiện có.

Dù là người độc thân hay những người đã có đôi có cặp sẽ có khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ. Tình yêu đem lại cho bản mệnh nguồn cảm hứng bất tận để phát triển hơn trong công việc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 24/4/2022, người tuổi Mùi bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng lại bị kẻ xấu cướp công. Khi không có bất cứ sự phòng bị trong các mối quan hệ xã hội thì việc này sớm muộn cũng khó tránh được.

Vận trình tài lộc đi xuống, họa tiểu nhân đeo bám nên con giáp này có thể thất thoát một khoản tiền không nhỏ do bị lừa gạt.

Tình yêu thiếu trọn vẹn, niềm vui cũng mất dần đi do tác động của ngũ hành tương xung. HIểu lầm ngày một chồng chất, sóng gió liên miên khiến mối quan hệ không khỏi bị đe dọa.

Tuổi Thân

Các kế hoạch gần như đã được giải quyết ổn thỏa và chỉ đợi đón nhận kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nguy cơ tuổi Thân có thể sẽ đối mật với những tin đồn hay thị phi bất ngờ. Thay vì tìm cách chi trả cho những thứ xa xỉ thì bạn nên nghĩ cách để tiết kiệm.

Bạn và nửa kia sau khoảng thời gian "chiến tranh lạnh" cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, điềm báo sẽ có mâu thuẫn hay tranh chấp với đồng nghiệp, đối tác vì lợi ích cá nhân. Do đó, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh. Trong trường hợp cảm thấy bế tắc thì nên tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đây là lúc con giáp này cần lên kế hoạch cho việc quản ý tài chính thông minh để tránh rơi vào cảnh túng thiếu.

Trong chuyện tình cảm, bạn không thể chịu được sự lừa dối, phản bội từ người mình hết lòng yêu thương. Nhưng thay vì cố đòi hỏi những điều hoàn hảo từ nửa kia thì bạn nên vui vẻ chấp nhận, bởi tình yêu là sự bao dung.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể sẽ đối mặt với vô vàn thị phi, tranh giành quyền lợi. Nếu không giữ được sự bình tĩnh và khôn ngoan thì rất có thể sẽ tạo thành điểm yếu để kẻ xấu lấn lướt.

Vấn đề chi tiêu không còn là nỗi lo lớn khi bạn đã có sự chủ động trong lĩnh vực tài chính.

Con giáp này và nửa kia đang đắm chìm trong mật ngọt yêu thương trong ngày hôm nay. Cả hai yêu nhau bằng sự chân thành và vun vén, chăm sóc cho tình yêu bằng sự tin tưởng.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 24/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi không thiếu tự tin khi đứng trước những quyết định quan trọng trong công việc. Đường công danh hứa hẹn sẽ có bước tiến xa trong tương lai nếu con giáp này có thể giữ vững phong độ hiện tại.

Vận trình tài lộc bình ổn, thu nhập vẫn được giữ vững nhờ những quyết định sáng suốt, kịp thời.

Về phương diện tình cảm, tình yêu được củng có và thúc tiến ở các cặp đôi đang đứng ở lưng chừng. Niềm vui trong đời sống hôn nhân như được nhân đôi từ những món quà tinh thần mà cả hai dành cho nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.