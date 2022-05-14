Vận hạn qua đi, ngay 3 ngày đầu tuần (16 - 18/5), 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 12:07

Tử vi có nói, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, thu về bạc tỷ trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo rằng, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dậu có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Con giáp có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Vận hạn qua đi, ngay 3 ngày đầu tuần (16 - 18/5), 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Dậu có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Thời gian qya, tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn, dễ rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Bước sang 3 ngày đầu tuần, vận trình của con giáp tuổi Sửu được cải thiện đáng kể. Mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Sửu có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Vận hạn qua đi, ngay 3 ngày đầu tuần (16 - 18/5), 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày đầu tuần, vận trình của con giáp tuổi Sửu được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự báo rằng, tuổi Thân đang bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Người ngoài có thể cho rằng, tuổi Thân đang gặp nhiều khó khăn, sóng gió. Thực tế, đây là lúc con giáp này học hỏi được nhiều kinh nghiệm để làm bàn đạp cho những công việc về sau.

Trong giai đoạn này, tuổi Thân cần vững tâm, đi từng bước để vượt qua gian truân. Trong vòng 3 ngày đầu tuần, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu.

Vận hạn qua đi, ngay 3 ngày đầu tuần (16 - 18/5), 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 3
Trong vòng 3 ngày đầu tuần, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời Đến: 3 con giáp chuẩn bị mở rộng cửa đón phúc khí, làm đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào trong 2 tháng tới

Thời Đến: 3 con giáp chuẩn bị mở rộng cửa đón phúc khí, làm đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào trong 2 tháng tới

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp này sẽ may mắn hết phần thiên hạ, "tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin".

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 12 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 48 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể