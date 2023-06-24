Vận hạn 25/06/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 22:33

Theo tử vi cuối tuần, đây là 3 tuổi có vận hạn biến động nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 25/6/2023 hôm nay, tuổi Thân buộc phải tham gia vào một cuộc đối đầu nào đó. Nếu điều này là cần thiết thì bản mệnh nên nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, không nên chịu đựng.

Về tài chính, con giáp này chớ chi tiêu ngoài khả năng, nếu không sẽ đau đầu. Trong gia đình, áp lực vật chất có thể đè nặng lên vai bản mệnh và nửa kia, khiến cả hai căng thẳng nghĩ ngợi. Tuy nhiên, đừng quên thuận vợ thuận chồng, mọi việc sẽ ổn.

Tuổi Thân lưu ý đừng để thế giới tình cảm của mình trở nên quá phức tạp. Chăm sóc bản thân, quan tâm hơn đến cảm xúc của chính mình sẽ giúp bản mệnh tránh những rắc rối khiến bản thân phải nghĩ ngợi và tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Vận hạn 25/06/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đối với người tuổi Thìn, cuối tuần này là thời điểm tương đối gian nan. Con giáp này phạm Thái Tuế nên sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh tật. Dù chỉ là bệnh vặt, cảm sốt thông thường nhưng nó cũng khiến tuổi Thìn mệt mỏi, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng ngày.

Sức khỏe không tốt cũng tác động xấu đến công việc và học tập của tuổi Thìn. Hiệu suất học tập, làm việc của con giáp này giảm xuống. Điều này làm thu nhập của một số người cũng giảm theo. Thu nhập giảm, chi phí cho các vấn đề trong cuộc sống, các vấn đề phát sinh lại không ngừng tăng khiến tuổi Thìn cũng chịu nhiều áp lực và cảm thấy mệt mỏi.

Vận hạn 25/06/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày mới ngũ hành Hỏa sinh Thổ, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều biến động, thật may vì mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu khi đã chịu mở lòng mình hơn.

Chuyện tình yêu đến một cách bất ngờ và chóng vánh khiến con giáp này không chuẩn bị bất cứ điều gì. Mối quan hệ phát triển nhanh chóng như thể cả hai đã có duyên từ kiếp trước khiến cho người tuổi Tỵ cả ngày tâm trí cứ lâng lâng và chẳng quan tâm tới điều gì ngoài hạnh phúc mình đang có.

Song chính điều đó cũng đang khiến cho con giáp này trở nên xao lãng trong công việc, thiếu đi sự tập trung và tỉnh táo. Nhất là trong ngày Thương Quan nhập cục, những sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ cũng như tinh thần làm việc của mình.

Vận hạn 25/06/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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