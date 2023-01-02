Vận đỏ như son vào đúng ngày đầu tuần (2/1/2023), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 03:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây may mắn ngập tràn, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng vào đúng ngày 2/1/2023.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần tăng tiến không ngừng vào đúng ngày 2/1/2023. Con giáp may mắn này dễ phát tài nhờ những công việc tay trái của mình. Dù là việc làm thêm nhưng nếu bản mệnh đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì chẳng lý gì lại không được hưởng một phần thưởng xứng đáng cả.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có điểm sáng. Những mâu thuẫn dần được hóa giải từng bước một nên mối quan hệ của hai người nhìn chung khá tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng càng thêm khăng khít hơn sau những sóng gió trước đó. 

Vận đỏ như son vào đúng ngày đầu tuần (2/1/2023), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Dần tăng tiến không ngừng vào đúng ngày 2/1/2023 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp phù trợ vào đúng ngày đầu tuần, người tuổi Thìn sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp vượng phát. Mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Đây cũng là thời điểm khá thích hợp để bản mệnh làm kinh tế đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh.

Đường tình duyên của con giáp này cũng sẽ khởi sắc rõ rệt, bạn sớm tìm thấy được tình yêu thuộc về mình. Bản mệnh dần hiểu ra tình yêu quan trọng đến thế nào. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau, tưởng chừng như mới chốc lát thôi nhưng kì thực hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Vận đỏ như son vào đúng ngày đầu tuần (2/1/2023), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp phù trợ vào đúng ngày đầu tuần, người tuổi Thìn sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi vào ngày đầu tuần tới. Con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn mọi khi vì công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước. Bản mệnh cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người thật lòng với mình.

Bản mệnh cũng sẽ gặp được nhiều cộng sự nhiệt tình, tốt bụng giúp đỡ trên con đường tìm kiếm tài lộc. Con giáp này may mắn khi không gặp quá nhiều trở ngại, chuyện hợp tác làm ăn có lợi, tiền bạc kiếm được cũng dễ hơn so với bình thường.

Vận đỏ như son vào đúng ngày đầu tuần (2/1/2023), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 3
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi vào ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận đỏ liên tiếp từ ngày 2/1 đến ngày 5/1, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Vận đỏ liên tiếp từ ngày 2/1 đến ngày 5/1, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền liên tiếp từ ngày 2/1 đến ngày 5/1.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 47 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia