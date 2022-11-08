VẬN ĐEN VỤT TẮT: 4 con giáp được thần Tài “cưng chiều”, 1 con giáp gặp thời trúng mánh đúng Tết Dương 2023

Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến đi lên diều gặp gió, tiền bạc dồi dào, tình cảm mặn nồng, sức khỏe ổn định. Đây là chính là điều mà nhiều người mong ước.

Dịp tết Dương lịch, tài khí đại vượng, chính tài, hoạnh tài hanh thông, cát tinh “Giá Tuế” nhập mệnh nên từ công việc, tài chính cho đến tình cảm, sức khỏe đều được cải thiện đáng kể.

Người tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong dịp cuối năm 2023, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Người tuổi Mùi

Từ tết Dương lịch 2023, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước “giàu có sau một đêm”. Bởi thời điểm này, vận thiên tài bùng phát, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm đầy túi tiền của bản thân.

Những cơ hội này có thể là trúng xổ số hoặc thắng đậm khi chơi cổ phiếu. Không chỉ đỏ tiền mà người tuổi Mùi cũng rất đỏ tình. Con giáp này sẽ có thêm tin vui về việc có thêm quý tử.

Người tuổi Tỵ

Tuổi này chăm chỉ, tháo vát, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thiện theo cách hoàn hảo nhất.

Từ tết Dương lịch 2023, vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, làm một thu hai thu ba, thời cơ làm giàu, phát tài ùn ùn kéo đến. Người tuổi Tỵ chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì sẽ nhanh chóng trở nên giàu có và không phải lo lắng về tài chính cho đến hết năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.