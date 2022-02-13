VẬN ĐEN ẬP ĐẾN, 3 con giáp nhẹ thì mất tiền, mất việc nặng thì phá sản trong nháy mắt trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 06:16

Những con giáp có tên sau đây cẩn thận mất cả tiền lẫn sự nghiệp trong 7 ngày tới.

Tuổi Mùi

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi đều có dấu hiệu sa sút trong 7 ngày tới. Tuy nhiên, bạn cần phải vững tin trên con đường mình đã chọn. Chỉ cần bạn không nản chí, những vấp ngã sẽ giúp bạn bồi đắp kinh nghiệm, giúp bạn dần dần xây dựng sự nghiệp riêng của mình.

 

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi này dễ gặp họa tiểu nhân, có người đâm sau lưng hoặc cố tình gây hấn, cản trở bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cạnh tranh không lành mạnh là việc hết sức bình thường, bạn cần bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp.

Phương diện tài lộc có dấu hiệu suy giảm khá mạnh, cơ hội kiếm tiền không có là mấy, mà nguy cơ mất tiền lại hiện hữu rõ ràng.

Lời khuyên dành cho con giáp xui xẻo tuần này là chớ nên tin người thái quá mà bị lừa gạt, bao nhiêu tiền của vất vả có được dâng hết lên cho kẻ xấu.

 

VẬN ĐEN ẬP ĐẾN, 3 con giáp nhẹ thì mất tiền, mất việc nặng thì phá sản trong nháy mắt trong 7 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trong thời điểm 7 ngày tới, công việc của người tuổi Mão gặp nhiều trục trặc hơn hẳn, dù bạn có khả năng hoàn thành công việc song áp lực lại tăng cao. Tinh thần làm việc của bị xuống dốc nghiêm trọng, dễ mắc phải sai lầm không đáng có. So với thời gian trước thì trong tháng này, tuổi Mão phải cố gắng hơn rất nhiều để đạt được mục tiêu.

Vận khí kém nên tuổi Mão hầu như không gặp may về tiền bạc, mọi thứ bạn có đều đổi lại bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Vì vậy không nên để bị dụ dỗ theo lời mời mọc, tham gia các trò đầu tư ngoại hiểm. Tuổi Mão cần quản lý chặt túi tiền của mình, đừng khoe của, tin tưởng nhầm người rồi trắng tay.

Tuổi Sửu

VẬN ĐEN ẬP ĐẾN, 3 con giáp nhẹ thì mất tiền, mất việc nặng thì phá sản trong nháy mắt trong 7 ngày tới - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu trở thành con giáp xui xẻo tháng 2/2022 vì bạn có tư tưởng an phận. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình.

Những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ, có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường hoặc nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên có những tư tưởng bi quan, chán nản. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, rồi bạn sẽ thấy vận trình của mình hanh thông, rộng mở hơn nhiều.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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