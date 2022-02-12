Đúng 10 ngày tới, chúc mừng 3 con giáp phúc lộc dầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa

Người tuổi này tính tình tốt bụng, hảo sảng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình mà không đòi hỏi báo đáp.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con hổ rất thông minh, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ là người giàu tham vọng nên dù trong sự nghiệp hay cuộc sống, họ đều cố gắng hết sức để đạt được những điều mình muốn.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng liên hệ được cơ sở thu mua sản phẩm. Có sự nghiệp ngày một vượng phát, chuyện tình duyên của người tuổi Dần cũng đơm hoa kết trái. Những người yêu nhau cũng có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Thời điểm 10 ngày tới, người tuổi Dần phúc khí dồi dào. Cuộc sống của họ sẽ khởi sắc từng ngày. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh.

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Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn tuần này nên một vài vấn đề xuất hiện vào đầu tuần không thể ngăn bước người tuổi Ngọ tiến tới thành công. Ngược lại, nhờ tinh thần tích cực mà càng khó khăn, bạn lại càng hăng hái hơn. Bạn biết đây là thời điểm mình cần phải khẳng định bản thân và tiến bước xa hơn trong sự nghiệp.



Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp, chính vì vậy mà bạn có thể kì vọng nhiều hơn vào các khoản tiền lãi, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.



Chuyện tình cảm có những biến chuyển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Bạn đã bước ra khỏi ám ảnh quá khứ và sẵn sàng mở lòng đón nhận sự quan tâm của mọi người xung quanh. Chắc hẳn bạn sẽ sớm tìm ra người tâm đầu ý hợp, giúp cuộc sống bước sang trang mới.

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Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có nhược điểm là bướng bỉnh, bốc đồng không giỏi kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, họ lại là người tốt bụng, chân thành, nhiệt tình. Với năng lực của bản thân cùng sự kiên trì, không ngại khó khăn, thêm một chút may mắn trời ban, đa số người tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu vốn không thích nói nhiều. Họ sẽ dùng hành động để chứng minh. Khi có được bước tiến lớn trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải, con giáp này vẫn chọn cuộc sống giản dị, chân thành và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tử vi nói rằng, sau khi kết thúc hạn Tam tai vào năm 2021, vận trình của tuổi Sửu dần được cải thiện. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới để phát triển. Nếu tiếp tục nỗ lực, cố gắng không ngừng, thành công chắc chắn sẽ đến với tuổi Sửu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm