Được Tam Hợp che chở, đầu tuần tới (24-25/04) các con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, kiếm được bộn tiền, vận trình hanh thông như cá gặp nước, cơ hội làm giàu nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 23:41

3 con giáp dễ được quý nhân phù trợ, có được những cơ hội hợp tác mới, ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, trong đời thường gặp chuyện vui, hiệu quả kiếm tiền cao.

Tuổi Thìn 

Được Tam Hợp che chở, đầu tuần tới (24-25/04) các con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, kiếm được bộn tiền, vận trình hanh thông như cá gặp nước, cơ hội làm giàu nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Thìn khá suôn sẻ thuận lợi. Thìn là con giáp không sợ thất bại, có bản lĩnh, tính tình ngay thẳng và hiếu chiến, sẽ không dễ dàng gục ngã trước khó khăn nên cơ hội nào đến họ cũng sẽ chớp lấy.

Nếu biết đúc kết kinh nghiệm, bằng nỗ lực của bản thân, vận trình của tuổi này sẽ ngày càng suôn sẻ, tiến gần đến phú quý.

Trong công việc bản thân có năng lực làm việc cao, tuy tương đối yếu về mặt xã giao nhưng ai ở bên lâu đều biết tính cách của bạn, ngoài mặt thì con giáp này thờ ơ lạnh nhạt nhưng thực chất là người hiền lành, tốt bụng, thật thà nên rất được ông chủ tin cậy.

Trong trường hợp may mắn nhất, bạn luôn có thể gặp gỡ những người có địa vị trong xã hội. Tài vận thời gian này thăng tiến vượt bậc, thuận buồm xuôi gió, tránh tà tránh ác, vận may ập đến.

Dễ được quý nhân phù trợ, có được những cơ hội hợp tác mới, ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, trong đời thường gặp chuyện vui, hiệu quả kiếm tiền cao.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp. Tử vi dự đoán rằng Thần Tài sẽ chiếu cố con giáp này trong ngày mai và mốt nên làm việc gì cũng thành công cả nhé.

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền. Nên đầu tuần bạn nên dành thời gian ở bên gia đình để vun đắp tình cảm nhé.

Tuổi Thân 

Được Tam Hợp che chở, đầu tuần tới (24-25/04) các con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, kiếm được bộn tiền, vận trình hanh thông như cá gặp nước, cơ hội làm giàu nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc con giáp này thường thể hiện rõ tư duy tốt, luôn là người tự tin, suy nghĩ và làm việc gì cũng rất chín chắn. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm được cho mình chỗ đứng vững vàng trong thử thách. Chính tinh thần đó giúp bản mệnh phát triển ngày càng thuận lợi. ‏

‏Người tuổi Thân càng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Nhờ đó, họ sẽ giải quyết được các khó khăn, dù công tác trong lĩnh vực nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát tài. Với người làm công ăn lương, họ cũng có không gian và cơ hội để thăng tiến, không chỉ có thể khiến sự nghiệp hoàn mỹ hơn mà còn có thể an tâm đối mặt với cuộc sống. ‏

‏Con giáp này cũng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình và làm chủ tương lai. Thời gian này, họ không phải lo lắng về tiền bạc mà trong đời sống cá nhân cũng khá thuận buồm xuôi gió. 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

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