Đúng THỨ HAI (15/05/2023): Thần may mắn gọi tên 3 con giáp này, sự nghiệp thăng hoa ngay ngày đầu tuần, vận đỏ đứng đầu trong 12 con giáp

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày mai Thứ Hai 15/05/2023, Tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Thân thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Phương diện tình cảm của Tuổi Thân lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Thân khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Giờ tốt: 7h - 9h

Con số may mắn : 27 , 54 , 72

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi trong ngày Thứ Hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Hợi ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Giờ tốt: 13h - 15h

Con số may mắn : 63 , 27 , 36

Tuổi Dần

Ngày thứ Hai, công việc của tuổi Dần diễn ra hanh thông hết mực. Những nỗ lực và thành tựu mà người tuổi này đạt được ở thời điểm này khiến cho tất cả mọi người không khỏi thán phục.

Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Người làm công việc kinh doanh thu được khoản lợi lớn từ công việc chính của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần chi tiêu cẩn thận để tránh “tiền mất tật mang".

3 con giáp này 'mở bát' thứ hai đầu tuần cực suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tương đối lận đận. Theo tử vi, bạn sẽ phải trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian này. Đời sống vợ chồng chưa thể dung hoà tốt vì còn tồn tại nhiều bất đồng trong tính cách.

Giờ tốt: 11h - 13h

Con số may mắn : 4 , 12 , 36

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!