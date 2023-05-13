Đúng 16H30 ngày cuối tuần (14/05): Những con giáp này chỉ cần một ngày là đủ phát tài, cát tinh trợ mệnh, vận tài lộc kéo đến liên tục

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 14/5/2023 hôm nay, may mắn ghé thăm tuổi Ngọ giúp mở ra cánh cửa, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc. Những lo lắng của bản mệnh trước đây đã được trút bỏ khi tìm được cách xử lý phù hợp.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay con giáp này nên kiêng cữ các việc khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện…

Trên phương diện tình cảm, các mối quan hệ có chiều hướng tụt dốc, bản mệnh không đủ kiên nhẫn khi đối mặt với kẻ không hiểu chuyện còn hay đặt điều. Tuy nhiên, nếu nổi nóng lúc này sẽ chẳng thể nào xử lý được vấn đề đâu.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 44 , 33 , 99

Tuổi Sửu

Tam Hợp ghé thăm mang lại niềm vui liên quan chuyện tình cảm của người tuổi Sửu hoặc một cuộc hội ngộ với người thân ở xa cũng là cơ hội để gia đình quây quần vui vẻ trong ngày hôm nay. Một số người độc thân có thể có một cuộc hẹn ý nghĩa mang lại hy vọng mới.

Chính Quan tương trợ cho công việc của con giáp tuổi Sửu được thuận buồm xuôi gió, khó khăn trước đây bản mệnh từng tưởng là rất khó thì nay cũng đã tìm ra phương cách để tháo gỡ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Nhất là những ai vừa trải qua cuộc phẫu thuật hay chữa trị thì đã có kết quả khả quan hơn trước rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 95 , 91 , 59

Tuổi Tuất

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Chủ Nhật 14/05/2023 này, Tuổi Tuất gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Tuất khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Ai xui mặc ai, 3 con giáp này có vận đỏ nhất ngày mai. Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Tuất. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Tuất hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Tuất hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 41 , 24 , 21

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!