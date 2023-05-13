Đã tìm ra 3 con giáp bước vào thời kỳ thu hút lộc lá, xoá sạch nợ nần, chỉ với tay trắng tạo nên được cơ ngơi bạc tỷ trong hè này

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 08:37

Những con giáp có bản mệnh còn rực lửa hơn mùa hè này, không muốn giàu cũng phải giàu.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân nhanh nhẹn, tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy. Con giáp này sinh ra cũng được trời ban phúc khí, dễ gặp được người tốt. Họ sẽ được giúp đỡ trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Người tuổi Thân sống ngay thẳng, không vì tiền bạc mà bất chấp tất cả. Họ cũng rất tự lập, muốn tự mình làm mọi việc chứ không muốn nhờ vả bất cứ ai.

Đã tìm ra 3 con giáp bước vào thời kỳ thu hút lộc lá, xoá sạch nợ nần, chỉ với tay trắng tạo nên được cơ ngơi bạc tỷ trong hè này - Ảnh 1
Vào mùa hè này, 3 con giáp vươn lên giàu có ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt mùa hè, con giáp tuổi Thân nhận nhiều cơ may trong công sống cũng như sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng cao hơn trước, của cải trong nhà cũng đủ đầy, dư dả hơn. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Một số người làm kinh doanh cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi xa để tìm nguồn hàng cũng như ký hợp đồng. Con giáp này làm công ăn lương thì công việc nhiều và đều hơn trước, có cơ hội tăng ca nên thu nhập cũng tăng lên.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn có tính cách trầm ổn nhưng đôi khi vào những thời điểm quan trọng cũng có thể bộc lộ tài năng và năng lực của mình.

Nhờ vậy, mà sự nghiệp của con giáp này phát triển nhanh chóng. Những người tuổi Thìn cần tìm việc trong năm nay sẽ không mấy khó khăn.

Đặc biệt là khi mùa hè đến, vận may trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn sẽ thăng tiến nhanh, bạn bè ngày càng nhiều, tốc độ phát triển tăng tốc, làm ăn phát đạt.

Không chỉ sự nghiệp có thêm không gian phát triển mà thu nhập của họ cũng tăng thêm đáng kể. So với cuộc sống khó khăn của năm ngoái thì năm nay, vận khí của con giáp này tốt hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Một tương lai giàu có và thịnh vượng đang chờ đón người tuổi Mùi trong mùa hè này. Điềm báo tử vi cho thấy cơ hội nghề nghiệp mở ra với bản mệnh.

Với tính cách chủ động và nhiệt tình sẵn có, bản mệnh sẽ có nhiều cách để phát huy năng lực cá nhân, thể hiện giá trị của bản thân trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đã tìm ra 3 con giáp bước vào thời kỳ thu hút lộc lá, xoá sạch nợ nần, chỉ với tay trắng tạo nên được cơ ngơi bạc tỷ trong hè này - Ảnh 2
Tiếng ve kêu cũng là lúc những con giáp này bước vào thời vàng son. Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên tương lai của người tuổi Mùi sẽ rất rộng mở. Bản mệnh vốn luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì hay lĩnh vực nào cũng sẽ nhanh chóng thích nghi và có được vị trí nhất định.

Mặc dù có lúc người tuổi Mùi phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công sức mà thu hoạch về không được như ý muốn nhưng mùa hè này sẽ là thời điểm bản mệnh thoát khỏi hạn cũ và có thể đón được nhiều bước tiến mới suôn sẻ và khả quan hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Những con giáp này đừng thấy mãi nghèo khó mà nản lòng, chỉ trong 10 ngày nữa sẽ giàu sang bất chấp, ôm tiền TỶ trong người

Những con giáp này đừng thấy mãi nghèo khó mà nản lòng, chỉ trong 10 ngày nữa sẽ giàu sang bất chấp, ôm tiền TỶ trong người

Hãy cùng xem những con giáp nào đổi đời ngoạn mục trong 10 ngày tới, hốt hết lộc của thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên