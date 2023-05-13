Chúc mừng những nhà có 3 con giáp này, sẽ giúp gia đình trở nên ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, tiền ào ạc đổ về nhà vào 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 09:31

Vào 10 ngày trước khi kết thúc tháng 3 Âm Lịch, những con giáp sau đây có vận đỏ dát khắp người, đột ngột phát tài.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được biết đến là người giỏi giang, giàu nhiệt huyết. Họ được mọi người tôn trọng và yêu mến bởi là người có tinh thần trách nhiệm cao.

Người tuổi này coi trọng gia đình, các mối quan hệ, thực tế và chăm chỉ. Con giáp này cũng rất can đảm. Họ có thể đưa ra những quyết định dứt khoát vào đúng thời điểm. Trong công việc, họ là người rất chuyên nghiệp và đúng giờ.

Chúc mừng những nhà có 3 con giáp này, sẽ giúp gia đình trở nên ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, tiền ào ạc đổ về nhà vào 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch - Ảnh 1
Đây là những con giáp thời tới cản không kịp vào 10 ngày cuối tháng 3 Âm Lịch. Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Ngọ nhận nhiều niềm vui. Trong công việc, họ đạt thành tích cao nên được cấp trên ghi nhận. Họ cũng có cơ hội tăng lương, nhận thưởng. Con giáp này làm kinh doanh cũng ngày một phất lên, tất toán nợ nần, tương lai tương sáng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ có tính cách đặc biệt tỉ mỉ, làm việc gì cũng rất chuyên tâm.

Dù làm việc gì, gặp khó khăn đến đâu, con giáp này cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà luôn nỗ lực để tìm ra lối thoát cho bản thân. 

Vận trình 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch năm nay của con giáp tuổi Tỵ sẽ phát triển thuận lợi hơn những năm trước. Họ không chỉ đạt được ước nguyện mà còn có thể tích lũy của cải nhanh hơn. 

Đồng thời, sau một thời gian bươn chải, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn, làm việc ngày càng có hiệu suất cao, không lo bị thất bại, vấp ngã. 

Thời gian tới, con giáp này có thể thảnh thơi sống qua ngày, kinh tế ngày càng thịnh vượng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối nữa.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đặc biệt chuyên tâm vào sự nghiệp. Không lúc nào con giáp này buông lỏng chuyện làm ăn và ngày càng tự tin trong công việc.

Vào 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất ổn định sự nghiệp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Công việc của họ ngày càng tốt đẹp, thẳng đường thăng tiến, phúc khí trong gia đình cũng dồi dào.

Chúc mừng những nhà có 3 con giáp này, sẽ giúp gia đình trở nên ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, tiền ào ạc đổ về nhà vào 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch - Ảnh 2
10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp này không giàu đời không nể. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, người tuổi Tuất có thêm dũng khí để dấn thân vào các thử thách mới. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ cũng không uổng phí. Con đường phát triển của họ vô cùng thuận lợi, môi trường làm việc tốt như mong đợi.

Đối với người tuổi Tuất, thời điểm này là thời điểm hưng vượng nhất năm. Vì vậy, họ không cần làm gì khác ngoài việc biến những mơ ước thành hiện thực.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Những con giáp này đừng thấy mãi nghèo khó mà nản lòng, chỉ trong 10 ngày nữa sẽ giàu sang bất chấp, ôm tiền TỶ trong người

Những con giáp này đừng thấy mãi nghèo khó mà nản lòng, chỉ trong 10 ngày nữa sẽ giàu sang bất chấp, ôm tiền TỶ trong người

Hãy cùng xem những con giáp nào đổi đời ngoạn mục trong 10 ngày tới, hốt hết lộc của thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên