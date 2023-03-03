Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 15:00

Sách tử vi có nói, trong tháng 3, 4, 5, top 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền tài theo chân, quý nhân tương trợ, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ điềm đạm, biết đối nhân xử thế nên được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, tiền tài dư dả khiến ai cũng hờn.

Trong trong tháng 3, 4, 5, tuổi Sửu sẽ một bước lên tiên, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Không chỉ lắm của nhiều tiền, Sửu còn có công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cứ thế mà giàu.

Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhạy bén và dám nghĩ dám làm nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp người tuổi Ngọ đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng quyết tâm theo đuổi đam mê con giáp này càng dễ giàu có.

Các chuyên gia tướng số có nói, chỉ cần bước chân tháng 3, 4, 5, tuổi Ngọ sẽ được hưởng phúc khí trời cho, tiền tài viên mãn. Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền.

Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là con giáp thiện lương, phúc đức và biết nghĩ cho người khác. Họ sẵn lòng dang tay đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi báo đáp nên tích được nhiều công đức, thần Phật gia hộ.

Đặc biệt, trong tháng 3, 4, 5, Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đạp trúng hũ vàng. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Dậu cũng thành công viên mãn, giàu có chỉ trong tích tắc. Chưa kể, con giáp này còn có tình duyên mặn nồng ấm êm, hạnh phúc như ý.

Đúng tháng 3, 4, 5: 3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang đầu tháng 3/2023, những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

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