Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/3/2023, gánh hạn Hung Tinh, 3 con giáp dễ dính thị phi, cẩn trọng trong công việc, coi chừng mất tiền mất của

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 14:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây dễ dính thị phi, cẩn trọng trong công việc, coi chừng mất tiền mất của vào đúng ngày 3/3/2023.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác. Đối phương có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối. Do đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ không được hanh thông. Người tuổi này nên cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền vào những khoản đầu tư không thật sự chắc chắn. Thời gian tới bạn sẽ gặp một số vấn đề khiến bản thân phải chi tiêu khá nhiều.

Vận trình tình duyên của con giáp xui xẻo này cũng sẽ bắt đầu trì trệ và đi xuống. Bạn nên cẩn trọng vì mối quan hệ rất có thể sẽ xuất hiện người thứ ba. Điều này xuất phát từ việc bạn và người yêu ít dành thời gian cho nhau khiến cho mối quan hệ dần trở nên xa cách và khó có thể dung hòa.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/3/2023, gánh hạn Hung Tinh, 3 con giáp dễ dính thị phi, cẩn trọng trong công việc, coi chừng mất tiền mất của - Ảnh 1
Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có chút khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có khá nhiều khoản phải chi. Điều này khiến cho bản mệnh phải cố gắng cân đối chi tiêu rất nhiều mới có thể cân đối tài chính. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại giỏi cân bằng thu chi. Người tuổi này có thể đảm bảo được các nhu cầu cần thiết và chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập.

Vận trình tình duyên muộn phiền. Bạn nên dành cho đối phương những khoảng không riêng để họ có thể thoải mái với thế giới riêng. Trong chuyện tình cảm đôi khi gò bó quá mức sẽ khiến cho cả hai đều ngột ngạt và căng thẳng.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/3/2023, gánh hạn Hung Tinh, 3 con giáp dễ dính thị phi, cẩn trọng trong công việc, coi chừng mất tiền mất của - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có chút khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ diễn ra khá khó khăn, trắc trở. Vì ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài nên tính cách của bạn nóng nảy, bốc đồng hơn. Do thiếu đi sự tập trung và quyết đoán trong công việc nên hiệu suất làm việc của người tuổi này không đạt được như mong đợi. Tốt nhất là bản mệnh cần có sự sắp xếp công việc hợp lý hơn để tránh tạo áp lực cho bản thân. 

Thêm vào đó, vận trình tình duyên của người tuổi này cũng sẽ không được bình yên. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi. Con giáp này nên tìm thời cơ thích hợp để hòa giải tránh đi đến tình huống không thể giải quyết.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/3/2023, gánh hạn Hung Tinh, 3 con giáp dễ dính thị phi, cẩn trọng trong công việc, coi chừng mất tiền mất của - Ảnh 3
Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ diễn ra khá khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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