Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/3-4/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 12:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết vào 2 ngày tới.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt. 

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Hai bạn dành thời gian cuối tuần để cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút thoải mái. Tuy nhiên, con giáp này nên cân nhắc chọn những địa điểm mới để hẹn hò nhằm tránh gây nhàm chán.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/3-4/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp. Bạn nhận được những khoản thu mới giúp cho tài chính thêm hanh thông. Con giáp này chỉ cần biết cân đối ngân sách sẽ có thể đảm bảo các tiêu dùng cần thiết.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/3-4/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới. Người tuổi này chỉ cần tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, tránh phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Bản mệnh và đối phương có nhiều lời mời cộng tác mới. Trong thời gian này, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi mọi việc sẽ chuyển biến tích cực vào năm mới.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/3-4/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 3
Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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