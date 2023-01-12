Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/1/2023, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền của hao hụt, làm ngày đêm mà vẫn nợ nần

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 12:52

Thứ Sáu 13/1/2023, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền của hao hụt, làm ngày đêm mà vẫn nợ nần.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có chút biến động và trắc trở vào đúng ngày 13/1. Những kế hoạch của người tuổi này đều tiến triển ổn định nhưng vì không kiểm soát tốt chuyện tình cảm riêng tư nên ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Trong khi đó, người độc thân vẫn đang có một công việc tương đối ổn định. Phương diện tài vận có dấu hiệu thất thoát do có những khoản phát sinh cần con giáp này chi. Nhưng bạn đừng quá lo lắng bởi nếu biết cách dành dụm thì rất nhanh sẽ cải thiện nguồn tài chính cá nhân. 

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ không như ý. Ngũ hành tương xung cho biết, bạn nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ trong lúc tức giận khiến cho đối phương sinh ra những phiền muộn. Hãy kiểm soát tốt bản tính nóng nảy của chính mình nếu muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/1/2023, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền của hao hụt, làm ngày đêm mà vẫn nợ nần - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có chút biến động và trắc trở vào đúng ngày 13/1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn một chút. Tử vi khuyên người tuổi này hãy hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình để tránh rước họa thị phi. Không những thế, bản mệnh cần phải làm việc với thái độ nghiêm túc nếu muốn duy trì thành công lâu dài. Song, con giáp này có khả năng cải thiện nguồn thu nhập tại thời điểm này nhờ có sự giúp đỡ của Quý Nhân. Bạn có thể mua sắm thỏa thích nhưng cũng cần giữ lại một khoản để đề phòng những chuyện bất trắc. 

Vận trình tình cảm rơi vào trạng thái bế tắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không được cha mẹ chấp nhận dẫn đến nhiều cuộc cãi vã không có hồi kết. Nếu không đủ mạnh mẽ để vượt qua được điều này thì cả hai có lẽ phải chấm dứt tại đây. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/1/2023, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền của hao hụt, làm ngày đêm mà vẫn nợ nần - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn một chút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra không được suôn sẻ vào ngày 13/1. Người tuổi này đang có xu hướng cố chấp theo đuổi mục tiêu xa vời mà quên mất khả năng của mình nằm ở đâu. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh đáng giá lại bản thân mình và tìm ra hướng đi mới, phù hợp hơn. Do tác động của Kiếp Tài và không biết cách chi tiêu hợp lý  đã khiến túi tiền của con giáp này trống rỗng, “không còn một xu dính túi”.  

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Có thể nói, chính bạn tự đẩy mình vào những tình huống khó khăn, căng thẳng vì liên tục đặt ra những nghi ngờ vô lý với tình cảm mà đối phương dành cho mình. Nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì sớm muộn gì cả hai cũng đường ai nấy đi.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/1/2023, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp vận trình ảm đạm, sự nghiệp tụt dốc, tiền của hao hụt, làm ngày đêm mà vẫn nợ nần - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra không được suôn sẻ vào ngày 13/1 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 13/1/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, thu về cả đống tiền, Mão - Thân thiếu tiền hao của, làm quần quật vẫn nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Sáu 13/1/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, thu về cả đống tiền, Mão - Thân thiếu tiền hao của, làm quần quật vẫn nợ nần chồng chất

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 13/1/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, thu về cả đống tiền, Mão - Thân thiếu tiền hao của, làm quần quật vẫn nợ nần chồng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai tử vi ngày 13/1/2023 tử vi ngày mới tử vi thứ sáu

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 39 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 50 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 54 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9