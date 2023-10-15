Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, MƯA GIÓ BÃO BÙNG 3 con giáp xui xẻo vây quanh, khó khăn liên tiếp, tiểu nhân quấy phá 

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, hung tinh báo hiệu những việc tranh lợi đoạt tài đến với tuổi Ngọ. Nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn, con giáp này hãy nên nhường nhịn một chút.

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của con giáp này bị sụt giảm đi ít nhiều. Một chế độ sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bản mệnh tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

Ngoài ra hôm nay, do ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng nảy sinh nhiều vướng mắc. Những mâu thuẫn cứ ngày một lớn lên, trong khi cả hai không ai chịu nhường ai, những vết rạn nứt cứ rõ hơn lên từng ngày.

Tử vi tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, người tuổi Tuất nên cẩn thận với các mối quan hệ trong hôm nay bởi bạn đang có dấu hiệu bị tiểu nhân đeo bám. Ngay cả những mối quan hệ thân thiết bạn cũng không nên chủ quan. Nhất là khi liên quan đến lợi ích cá nhân, sẽ rất khó để đặt tình cảm vào khi ai cũng không muốn là người chịu thiệt thòi.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu hôm nay không may mắn vướng phải thị phi nơi công sở, thay vì im lặng như mọi khi, con giáp này nên thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình theo cách họ muốn.

Tử vi tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc, việc chất đống. Bạn đi làm cũng hay gặp tiểu nhân, có kẻ ghen ăn tức ở, chuyên săm soi người khác, chuyên bắt bẻ dù năng lực người này khá kém. Trời không phụ người có công, đừng để ý đến tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm có tiến triển nhờ Thủy Mộc tương sinh. Bạn quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Hôn nhân có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi lại sớm làm lành, tình cảm mặn nồng hơn xưa.

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