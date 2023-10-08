Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp SAO XẤU CHIẾU MỆNH, buồn phiền vây quanh, khó khăn vất vả, dễ gặp họa 

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 07:58

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023. Ngày cuối tuần buồn phiền, bạn hãy cố gắng vượt qua nhé. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, Kiếp Tài lâm vận cảnh báo Dần không được lơ là, chểnh mảng, bỏ bê công việc. Bạn cũng nên cảnh giác với khách hàng, đối tác làm ăn hoặc đồng nghiệp vì chưa chắc họ đã thật lòng với bạn, cứ làm tốt việc của mình, thiên hạ bàn tán gì thì mặc kệ họ.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp SAO XẤU CHIẾU MỆNH, buồn phiền vây quanh, khó khăn vất vả, dễ gặp họa  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc cũng không tốt hơn là mấy. Dần đừng cho người quen, bạn bè vay tiền vì làm như thế thì đến tình cũng chẳng còn mà nợ cũng chẳng đòi được. Có vẻ như bạn cũng đang ấm ức vì một khoản tiền nào đó không được như ý muốn của mình. Vận tình cảm đi xuống rõ rệt vì Mộc Thổ tương khắc. Gần đây cơ thể của bản mệnh không được khỏe nên rất thái độ với mọi người khi khó chịu trong người. 

Con giáp tuổi Mão  

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, cảnh báo với Tuổi Mão rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mão lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp SAO XẤU CHIẾU MỆNH, buồn phiền vây quanh, khó khăn vất vả, dễ gặp họa  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai này là một ngày không tốt với Tuổi Mão về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Con giáp tuổi Tỵ  

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, cục diện Tương Hại Thái Tuế, người tuổi Tỵ có thể gặp một số chuyện không mấy dễ chịu. Bạn cảm thấy khó chịu hoặc không đồng tình với ý kiến của người nào đó. Đôi bên thậm chí có thể xảy ra tranh cãi gay gắt khi không thống nhất được ý kiến. 

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp SAO XẤU CHIẾU MỆNH, buồn phiền vây quanh, khó khăn vất vả, dễ gặp họa  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù có muốn bảo vệ chính kiến của mình đến đâu, bản mệnh cũng đừng vội xem ai đó khác mình là yếu kém hay tồi tệ, vì mỗi người có một cách nhìn nhận và lý giải vấn đề khác nhau. Nếu tin là mình đúng, hãy dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang 

Xin chia buồn với 3 con giáp đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023 gặp nhiều xui xẻo, buồn phiền vay quanh. 

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