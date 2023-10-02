Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang 

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 07:30

Xin chia buồn với 3 con giáp đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023 gặp nhiều xui xẻo, buồn phiền vay quanh. 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, cảnh báo với tuổi Sửu rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Sửu lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Hai này là một ngày không tốt với Tuổi Sửu về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần trở nên thiếu kiên nhẫn trong ngày hôm nay. Bản mệnh làm việc gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong, không dành tâm huyết, bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài.  

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái độ làm việc như vậy sẽ khiến bạn dễ mắc phải lỗi sai không đáng có đấy. Hãy sửa đổi ngay trước khi quá muộn, nếu không, bạn sẽ phải tốn thêm thời gian khắc phục vấn đề, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.  

Mộc sinh Hỏa, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bạn tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp được bạn đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn nhiều.

Con giáp tuổi Mùi  

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, người tuổi Mùi có thể sẽ phải chịu nhiều nỗi ấm ức và bực dọc trong ngày hung tinh Thiên Quan quấy phá. Tiểu nhân xuất hiện cản trở các kế hoạch công việc của bản mệnh, làm việc gì cũng gặp những sự cố từ trên trời rơi xuống, hoặc không thì cũng có người cản trở, gây nhiều khó dễ. 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU TUẦN, làm gì cũng khó, tiền mất tật mang  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện xui xẻo cứ kéo đến không ngừng trong ngày khiến con giáp này vô cùng vất vả để chống đỡ, tốn thêm nhiều công sức so với thường ngày. Mặc dù bạn vẫn cố gắng làm tốt việc của mình nhưng lại gặp phải những kẻ xấu gây ra nhiều rắc rối. Bản mệnh nên giữ thái độ bình tình và tỉnh táo để có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ. 

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Chia buồn với 3 con giáp có ngày đầu tuần không thuận lợi như mong muốn, sự nghiệp, tình duyên, công việc và tài lộc đều đi xuống. 

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