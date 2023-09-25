Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài giáng họa, xui càng thêm xui, tài lộc không thông, mất tiền oan 

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 06:04

Chia buồn với 3 con giáp có ngày đầu tuần không thuận lợi như mong muốn, sự nghiệp, tình duyên, công việc và tài lộc đều đi xuống. 

 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào tình cảnh bị cô lập trong ngày hôm nay. Có thể cách hành xử độc đoán, kiêu ngạo trong suốt thời gian qua là nguyên nhân khiến mọi người dần rời xa bạn.

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài giáng họa, xui càng thêm xui, tài lộc không thông, mất tiền oan  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng thuận lợi hơn. Bạn cảm thấy buồn bã vì không được nửa kia thấu hiểu. Có lẽ hai người cần ngồi lại và trò chuyện với nhau nghiêm túc hơn để giải quyết những điều khúc mắc.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, Tỷ Kiên nhập cục, người tuổi Tỵ có thể cảm thấy khó chịu khi làm việc gì cũng sẽ bị giám sát, soi mói trong hôm nay. Những ý kiến phán xét của người khác khiến bạn khó tập trung, không thể thoải mái phát huy bản thân, tâm trạng khá khó chịu.

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài giáng họa, xui càng thêm xui, tài lộc không thông, mất tiền oan  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng không phải là ngày may mắn về tài chính của con giáp này, do đó bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để không phải hối tiếc sau này.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, với tác động tiêu cực từ Thiên Quan, công việc đổ dồn lên đầu những người tuổi Dậu. Nhiều lúc bạn cảm thấy áp lực tinh thần quá lớn vì phải xử lý nhiều sự cố cùng một lúc. Hãy cố gắng để tinh thần thật sáng suốt, sắp xếp lại mọi việc theo chế độ ưu tiên và cần dành chút thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ ít đi.

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài giáng họa, xui càng thêm xui, tài lộc không thông, mất tiền oan  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính kém sắc hơn, các nguồn thu vẫn đổ về nhưng chỉ duy trì ở mức trung bình, dù không bị ảnh hưởng tới chi tiêu nhưng bạn không có cơ hội tăng thu nhập nhờ khoản thu phụ. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN CHE LỐI, tài vận không thông, khó khăn trùng trùng 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/9/2023, 3 con giáp MÂY ĐEN CHE LỐI, tài vận không thông, khó khăn trùng trùng 

Trong ngày hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tài vận không thông khiến bạn thiếu tiền trầm trọng, tình cảm cũng có dấu hiệu đi xuống.

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