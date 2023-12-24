Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, xui xẻo rình rập, tiền tài thiếu kém, mất tài mất lộc

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 10:45

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023. Bản mệnh vướng họa tiểu nhân nên liên tiếp gặp buồn phiền trong cuộc sống và tình duyên.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, Tương Hại cảnh báo người tuổi Tý cẩn thận điềm báo cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ hay tiểu nhân trong hôm nay. Trong buôn bán hay công việc, bạn đều nên cẩn trọng để lường trước những thủ đoạn của đối thủ.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, xui xẻo rình rập, tiền tài thiếu kém, mất tài mất lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này công sức của bạn có thể không được ghi nhận xứng đáng. Con giáp này có năng lực, làm nhiều nhưng lại không được đánh giá đúng nên có phần suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Bản mệnh nên coi những điều mình làm là để bản thân phát triển hơn chứ không phải theo ý muốn của ai, như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, tuổi Mão dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, xui xẻo rình rập, tiền tài thiếu kém, mất tài mất lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tuổi Mão cũng nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đôi khi một lời nói đùa vô tình lại kéo theo thị phi không đáng có. Tốt nhất hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình hơn là quan tâm quá nhiều tới những chuyện không liên quan.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, công việc của tuổi Ngọ không tốt do vướng phải Tương Xung. Bản mệnh nên đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm mà làm hại đến mình. Tính tình nóng nảy nên khi làm bất cứ việc gì cũng khó thỏa hiệp, bạn hay bức xúc, bất mãn với cấp trên, không được lòng người lớn tuổi.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/12/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, xui xẻo rình rập, tiền tài thiếu kém, mất tài mất lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm không tốt, vợ chồng lạnh nhạt với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt do cục diện Thủy Hỏa tương khắc. Bạn nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài, đừng nghĩ công việc là quan trọng nhất.

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