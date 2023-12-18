Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, tuổi Tỵ dễ gặp khúc mắc với lãnh đạo. Bản mệnh cần phải học cách suy nghĩ kỹ càng, cẩn trọng và có cách ứng biến thích hợp trong các tình huống khác nhau nếu muốn có mối quan hệ hài hòa nơi công sở. Bản mệnh cũng hạn chế làm thân với người quyền cao chức trọng, bởi chưa chắc đã kiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn dễ gặp phải rắc rối lớn.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý của một ai đó. Đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc với bản mệnh, vì thế nếu có thể, hãy cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, tuổi Mùi nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Mùi hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, Tương Xung người tuổi Thìn chịu không ít sóng gió do hung vận tăng cao. Cảm xúc của bạn trở nên bất ổn vì nhiều vấn đề cùng dồn đến một lúc, hết đau đầu vì công việc lại đến tiền bạc eo hẹp, chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu. Con giáp này sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Hung vận cũng sẽ khiến đường tài lộc có phần ảm đạm, tiền bỏ ra nhưng không thu về được là bao, đầu tư như muối bỏ biển. Bạn nên thận trọng trong các quyết định sử dụng tiền bạc kẻo xôi hỏng bỏng không. Ngày này những chú Rồng cũng không nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng.

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