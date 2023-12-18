Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 03:00

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.

 

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, tuổi Tỵ dễ gặp khúc mắc với lãnh đạo. Bản mệnh cần phải học cách suy nghĩ kỹ càng, cẩn trọng và có cách ứng biến thích hợp trong các tình huống khác nhau nếu muốn có mối quan hệ hài hòa nơi công sở. Bản mệnh cũng hạn chế làm thân với người quyền cao chức trọng, bởi chưa chắc đã kiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn dễ gặp phải rắc rối lớn.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý của một ai đó. Đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc với bản mệnh, vì thế nếu có thể, hãy cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, tuổi Mùi nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Mùi hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, Tương Xung người tuổi Thìn chịu không ít sóng gió do hung vận tăng cao. Cảm xúc của bạn trở nên bất ổn vì nhiều vấn đề cùng dồn đến một lúc, hết đau đầu vì công việc lại đến tiền bạc eo hẹp, chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu. Con giáp này sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hung vận cũng sẽ khiến đường tài lộc có phần ảm đạm, tiền bỏ ra nhưng không thu về được là bao, đầu tư như muối bỏ biển. Bạn nên thận trọng trong các quyết định sử dụng tiền bạc kẻo xôi hỏng bỏng không. Ngày này những chú Rồng cũng không nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/12/2023, 3 con giáp tài vận không thông, thành công không đến, mất lộc thần tài nên hao tiền tốn của

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/12/2023, 3 con giáp tài vận không thông, thành công không đến, mất lộc thần tài nên hao tiền tốn của

Xin chia buồn với 3 con giáp mất lộc thần tài vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/12/2023. Bản mệnh làm gì cũng khó thành công, tiền tài càng hao hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 2 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 49 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng