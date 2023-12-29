Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, 3 con giáp GẶP HỌA THỊ PHI, tiểu nhân quấy phá, tiền tài tiêu tan, sự nghiệp đi xuống

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, tuổi Tý được nhắc nhở cần tìm hiểu kỹ thông tin và lên kế hoạch quản lý tài chính một cách hợp lý trong ngày hôm nay để không rơi vào tình cảnh "cháy túi" khi Kiếp Tài xuất hiện. Hung tinh này có thể gây ra không ít sóng gió về tài lộc cho bản mệnh.

Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn cho công việc của bạn. Con giáp này có phần bảo thủ, cố chấp, không tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bản mệnh tự cô lập mình nên phải chịu thiệt thòi không đáng có. Thủy khí vượng nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm, ăn uống không điều độ cộng với việc lo lắng suy nghĩ làm bạn mệt mỏi, dạ dày khó chịu.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương hình. Con giáp này đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan nên dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, có thể gây hối tiếc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh cũng nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe. Những lời góp ý nhẹ nhàng thường đem lại hiệu quả cao hơn lời nhiếc móc.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, tuổi Tỵ có thể phải đối mặt với họa hao tốn tiền của. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên bản mệnh tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết, tiền bạc cứ thế mà tiêu tan.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân cũng rất vượng đào hoa, nhiều mối quan hệ hứa hẹn. Thế nhưng khi có quá nhiều người vây quanh thì bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo, bởi những ấn tượng ban đầu chưa hoàn toàn chính xác. Con giáp này nên tránh vì quá vội vã mà ngộ nhận tình cảm và đưa ra sự chọn lựa không phù hợp với với mình.

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