Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/10/2023, 3 con giáp bội thu tài lộc, sự nghiệp vẻ vang, kiếm tiền dễ dàng, may mắn ngập lối

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 06:05

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 1/10/2023, 3 con giáp bội thu tài lộc, sự nghiệp vẻ vang, kiếm tiền dễ dàng, may mắn ngập lối. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu may mắn được Chính Tài nâng đỡ nên những người kinh doanh sẽ buôn bán có lời hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có công việc ổn định, có quyền lợi rõ ràng, tính tình ngay thẳng nói được làm được nên ở cơ quan bạn ít khi phải chịu bất công. Tuổi Sửu có thể nhận được một khoản tiền trong ngày chủ nhật, đó là doanh thu, hoa hồng hoặc phần thưởng cho việc nỗ lực hết mình của bạn. Song bạn vẫn nên tập trung vào công việc chính của mình, không nên xem thường, đó mới là chỗ dựa tài chính vững chắc cho bạn.

Mặt tình cảm may mắn nhờ Thổ Kim tương sinh. Không khí gia đình con giáp này thực sự vui vẻ và hòa đồng, những mâu thuẫn dần được xóa bỏ. Thậm chí ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng hài hòa và dễ chịu hơn.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/10/2023, 3 con giáp bội thu tài lộc, sự nghiệp vẻ vang, kiếm tiền dễ dàng, may mắn ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ trong ngày này may mắn được Lục Hợp cục nâng đỡ nên làm gì cũng may mắn. Con giáp này suy nghĩ khá thoáng, không bất mãn hay bức xúc với những vấn đề hiện tại, bạn gạt bỏ tất cả sự chấp nhặt trong lòng để nghĩ tới những kế hoạch mới, công việc được giải quyết dễ dàng hơn. Đường tiền bạc có Thực Thần tương trợ nên Tỵ sẽ không phải lo quá nhiều về tiền. Hôm nay tâm trạng của bạn thoải mái, có thể nuông chiều sở thích ăn uống của bản thân, ăn ngủ ngon hơn. Bạn có thể hy vọng nhận được những số tiền đặc biệt mà bạn xứng đáng nhận được.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ không được may mắn cho lắm vì Hỏa Kim tương khắc. Bạn sẽ nghĩ nhiều về những mối quan hệ của mình, cũng như ý nghĩa của từng mối quan hệ với cuộc sống mình hơn. Thời gian gần đây bạn sống trầm tính hơn rất nhiều.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/10/2023, 3 con giáp bội thu tài lộc, sự nghiệp vẻ vang, kiếm tiền dễ dàng, may mắn ngập lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Chính Tài trợ vận khuyên tuổi Mùi nên tập trung làm ăn, tập trung vào công việc chính mình đang đảm nhận thì sẽ có thành công. Người có công thì trời không phụ lòng, cứ nỗ lực thì quả ngọt sẽ sớm đến tay bạn chứ không phải tay người khác nên cứ yên tâm. Tài lộc tăng tiến, lương thưởng nhận đều đặn, không bị thiếu mất đồng nào. Mùi cũng nên đầu tư cho công việc hiện tại nhiều hơn để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Bản mệnh nên biết vận dụng những ưu điểm của bản thân để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình.

Tình cảm bị ảnh hưởng bởi cục diện Kim Mộc tương khắc nên không theo ý bạn. Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình trước khi muốn làm bất cứ một việc gì. Bạn cũng nên xem lại các mối quan hệ bạn bè để không vướng phải những người bạn xấu chỉ biết lợi dụng.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 1/10/2023, 3 con giáp bội thu tài lộc, sự nghiệp vẻ vang, kiếm tiền dễ dàng, may mắn ngập lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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