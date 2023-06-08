Đúng ngày mai 22 tháng 4 ÂL (9/6) cục diện LỤC HỢP: ba con giáp chẳng cần cố gắng tiền vẫn đến cửa nhà, công thành doanh toại, vạn sự như ý, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi ngày Thứ Sáu 09/06/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Sáu này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tý nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắnthuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi miễn phí ngày 9/6/2023, cục diện Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Mão giúp vận trình ngày mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành trong ngày thứ 6 để tranh thủ tận dụng cát khí.

Về tài chính, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên vung tiền bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu cần dùng tới.

Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu “xuôi chèo mát mái". Quý Nhân giúp đỡ tận tình nên người tuổi này chẳng cần tốn nhiều thời gian, công sức để thực hiện các dự định của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng phát. Sự hỗ trợ của Thiên Tài giúp cho con giáp này nhận được phần thưởng bất ngờ trong công việc hoặc là có cơ hội đầu tư mới để nâng cao nguồn tài chính hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút rắc rối. Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy học cách trân trọng tình cảm của những người bên cạnh, thay vì cứ mãi mơ mộng vào những lời hứa hẹn viển vông.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo