Đúng mùng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN ăn LỘC Phật Bà, TOP 3 con giáp MAY MẮN gõ cửa, rũ sạch vận ĐEN đón năm 2023 rực rỡ như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 15:08

Vào đầu tháng chốt hạ, Dậu tràn ngập hạnh phúc, vận may được thả cửa, hãy nắm bắt cơ hội, dốc toàn lực để phản công vì một cái Tết ấm no.

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn đầu năm 2023 nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ giữ tinh thần rất chăm chỉ và cần cù, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó trong ngày đầu tháng này.

Năm 2023 dự báo tâm trạng của Ngọ khá phấn khởi và vui vẻ hơn mọi ngày, đầu tháng cứ vui vẻ như thế này thì cả tháng sẽ nhận được năng lượng tích cực cho mà xem, đời có bao nhiêu mà sao phải buồn!

Người tuổi Ngọ vốn năng động, thông minh, hóm hỉnh, hoạt bát, ưa mạo hiểm và đôi khi còn ngây thơ, trong cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng, có tài hùng biện, tràn đầy nhiệt huyết, rất thu hút và có thể gặp gỡ những người xung quanh.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim thì Ngọ cũng có ước mo, có lý tưởng cao cả, không để bản thân hài lòng với thành tích hiện tại, bạn sẽ duy trì được động lực vươn lên trong suốt chặng đường tháng cuối năm này.

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn mới, sự nghiệp mở ra một con đường phát triển khác, tăng tốc bứt phá cuối năm.

Bạn có quý nhân dẫn đường, làm việc gì cũng không cần quá lo lắng, nhờ đó hiệu quả làm việc được nâng cao rõ rệt, thu hoạch được nhiều tiền, tài lộc ập đến.

Đúng mùng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN ăn LỘC Phật Bà, TOP 3 con giáp MAY MẮN gõ cửa, rũ sạch vận ĐEN đón năm 2023 rực rỡ như pháo hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu dành thời gian để tìm ra những gì mình thực sự có hứng thú và có khả năng. Làm việc theo sở thích chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực và đạt được những thành tích rực rỡ đến bất ngờ.

Nếu trong ngày mùng 1 mà Dậu dám bắt tay làm ăn hoặc khéo léo trong việc ngoại giao, làm lành với đồng nghiệp cũ thì khả năng cao bạn sẽ nhận được nhiều tin tốt.

Dậu vốn là người rất thân thiện, bất kể bạn tiếp xúc với kiểu người nào, bạn đều có thể khoan dung, hòa đồng, không đánh giá thấp một người bởi vì các yếu tố bên ngoài nên rất được lòng nhiều người từ đầu năm 2022 đến nay.

Bạn có quy tắc ứng xử của riêng mình cần phải tuân thủ, vì vậy bạn có ngoại hình ưa nhìn, đồng thời bạn cũng có ý chí kiên định làm việc chăm chỉ để phát triển sự nghiệp của bản thân cuối năm nay, bạn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được thành công.

Dậu giỏi giao tiếp và có kỹ năng tổ chức tốt, bạn có thể khơi dậy tiềm năng của bản thân một cách hiệu quả và mang lại không gian phát triển tốt hơn.

Đúng mùng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN ăn LỘC Phật Bà, TOP 3 con giáp MAY MẮN gõ cửa, rũ sạch vận ĐEN đón năm 2023 rực rỡ như pháo hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Tuất

Năm 2023 cho thấy Thiên Ấn che chở, người tuổi Tuất có thể sẽ phải phụ trách một vài nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh đừng nên quá lo lắng, bởi bạn bè đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, để bạn gặt hái thành công.

Tuất là người có tiếng nói trong công việc nhờ uy tín và danh dự của bạn rất tốt. Đầu tháng 12 âm hãy tận dụng sự uy tín của mình để ngoại giao làm ăn, cứu vớt những tháng thua lỗ trước đây, chốt lại một năm an toàn ăn Tết trong sự vui vẻ.

Bản mệnh tuy không nói nhiều nhưng lại rất thông minh và sống nội tâm. Bạn có tính cách ngoan cường, giỏi chịu đựng và rất nỗ lực tập trung vào sự nghiệp, làm việc hiệu quả, có thể đuổi kịp từ phía sau và dần vượt qua người khác, trở thành người cười cuối cùng thắng cuộc của năm 2022.

Khuyên Tuất thời gian này hãy theo đuổi sự ổn định trong mọi việc, không nên vội vàng để đạt được thành công, đặt nền tảng vững chắc cho năm mới.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

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