Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 05/12/2025 05:50

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Ngoài ra, trong sự nghiệp của bạn còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, con giáp may mắn này cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn đã có dấu hiệu cải thiện. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với người ấy hơn. Nếu ai đang độc thân, bạn có cơ hội hẹn hò với người phù hợp trong suốt thời gian này.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, bạn cần suy ngẫm để hiểu bản thân và biết rõ những điểm mạnh cốt lõi của bản thân. Đây cũng chính là bí quyết để bạn thành công trong tương lai.

Tình cảm có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một thời gian khá là ảm đảm vừa qua. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình trong chuyến đi chơi cùng bạn bè nào đó.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Sao quốc tế 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải

Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tự ý rời điểm tránh trú bơi về nhà, người đàn ông bị nước lũ cuốn tử vong

Tự ý rời điểm tránh trú bơi về nhà, người đàn ông bị nước lũ cuốn tử vong

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 5/12/2025, 3 con giáp vượt qua áp lực làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, vận đỏ bừng bừng, hồng phúc đầy mình

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 5/12/2025, 3 con giáp vượt qua áp lực làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, vận đỏ bừng bừng, hồng phúc đầy mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Mấy tháng tuổi trẻ có thể nhận ra tên mình? Dấu hiệu cha mẹ cần cho con đi khám sớm

Mấy tháng tuổi trẻ có thể nhận ra tên mình? Dấu hiệu cha mẹ cần cho con đi khám sớm

Chăm sóc con 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải

Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải

Đúng ngày mai, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 6/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Bảy 6/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 5/12/2025, 3 con giáp vượt qua áp lực làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, vận đỏ bừng bừng, hồng phúc đầy mình

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 5/12/2025, 3 con giáp vượt qua áp lực làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, vận đỏ bừng bừng, hồng phúc đầy mình